Antonella Clerici è ritenuta una delle conduttrici televisive più preparate e simpatiche dell’intero panorama italiano. La sua trasmissione ‘È sempre mezzogiorno’ è in grado di ottenere dei risultati stratosferici ogni giorno. Da quando aveva lasciato ‘La prova del cuoco’, in tanti avevano chiesto il suo ritorno nel piccolo schermo e da quando si è materializzato questo momento, il pubblico non ha fatto altro che seguirla in ogni suo passo. Ma ora è spuntata fuori una notizia che non riguarda il suo lavoro.

Alcuni giorni fa è accaduto qualcosa durante i primi minuti della puntata di È sempre mezzogiorno quando, dopo aver dato un indizio e raggiungendo Fulvio Marino prossimo a presentare la ricetta, Antonellina ha detto qualcosa. Ha raggiunto il dispenser con l’igienizzante e non si è trattenuta dallo spiegare a telecamere accese: “Devo igienizzarmi le mani perché ho starnutito… o non ho una vera e propria allergia al polline, ma qui con tutti questi fiori, un po’ finti e un po’ veri, c’è quest’aria qui”.

Durante la puntata di ‘Ogni Mattina’ condotta da Adriana Volpe, l’ospite del programma Santo Pirrotta ha svelato una notizia bomba sul conto di Antonella Clerici. Il giornalista ha voluto dare a sorpresa e in anteprima una comunicazione che, se confermata, rappresenterebbe uno scoop sensazionale. Come detto prima, non riguarda gli aspetti professionali bensì quelli privati. Ci sono infatti voci sempre più insistenti che la danno pronta a fare il grandissimo passo verso un obiettivo importante.





Secondo Pirrotta, Antonella Clerici sarebbe pronta ad unirsi in matrimonio con il compagno Vittorio Garrone: “Lei è molto felice con Vittorio Garrone e dopo aver lasciato Roma ed essersi trasferita in una fattoria tra il Piemonte e la Liguria per lui, pare sia pronta per il grande passo. Garrone è appena riuscito ad ottenere il divorzio e si mormora che i due potrebbero convolare a nozze entro la fine dell’anno, chissà”. Quindi, il 2021 potrebbe essere l’anno delle nozze dell’amatissima coppia vip.

Un po’ di giorni fa Antonella Clerici ha fatto un annuncio al pubblico: “Ci tengo a dire che venerdì pomeriggio mi sono vaccinata, tutto bene e l’ho fatto in sicurezza. Chi mi segue da tanti anni sa che ho avuto un’allergia agli antibiotici e quindi l’ho fatto in ospedale. Posso ballare, mangiare e fare tutto”. Davvero una buona notizia, visto che il vaccino, in alcuni rarissimi casi, può non essere una passeggiata.