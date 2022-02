Antonella Clerici, giornata di festa: è il compleanno della figlia Maelle. La conduttrice, attualmente al timone di “È sempre mezzogiorno” ha celebrato l’amore della sua ormai non più tanto bambina. Sta diventando grande la sua unica erede, avuta 13 anni fa con l’ex Eddy Martens.

La nuova fotografia di Maelle, condivisa da mamma Antonella Clerici per l’occasione, ne è la dimostrazione: è cresciuta ed è dolcissima mentre abbraccia il cane di famiglia. Il post, pubblicato sul suo profilo Instagram, ha raccolto oltre 50mila like ad appena un’ora dalla condivisione. “Amore mio oggi compi 13 anni”, inizia nella didascalia la conduttrice.

Antonella Clerici, la nuova foto della figlia Maelle

“Sei una ragazza speciale, sensibile, ironica, adorabile – continua nella didascalia del post Antonella Clerici – Vorrei poter fermare il tempo per tenerti stretta ma amo vederti crescere e intraprendere nuove strade lasciandoti libera di esprimerti e vigilando da lontano. Sono fiera di te e ti voglio un bene immenso, l’amore della mamma. Auguri”.





Il post su Instagram – dove sono prese tutte le foto di questo articolo – dedicato alla figlia ha collezionato una marea di like. E anche, ovviamente, tanti auguri e complimenti da parte delle amiche vip. Da Laura Pausini a Simona Ventura fino a Elisabetta Canalis e Mietta. Anche Vittorio Garrone, il compagno di Antonella Clerici, ha festeggiato via social Maelle: con una foto in cui entrambi sorridono felici.

Maelle, festeggiata con una torta a tema Mc Donald’s cresce in fretta. “Mi dicono gli insegnanti che è sempre allegra, ha questo ‘buongiorno’ squillante, è gentile e mai arrogante, si prodiga per gli altri e non dice mai che è mia figlia per non avere vantaggi (…) Le piace tanto la musica, passione che ha preso dal suo papà”, ha raccontato tempo fa la conduttrice.