Preoccupazione per Vittorio Feltri e le sue condizioni di salute da parte dei tanti ammiratori, che hanno anche iniziato ad inondarlo di messaggi di supporto. A far scattare l’allarme è stato lo stesso giornalista con un post scritto su X, ex Twitter, che nessuno si aspettava di dover leggere. Ha fatto capire che qualcosa non stia andando per il verso giusto, ma subito i suoi fan gli hanno detto di non mollare e di lottare con ancora più forza.

Il sito Leggo ha ricordato che Vittorio Feltri non è stato affatto in buone condizioni di salute in passato, a causa di un tumore. A tal proposito, l’opinionista tv disse: “Il tumore al seno è stato una piccola cosa, quello che mi ha sorpreso è che non ho niente di femminile, eppure, il cancro mi è venuto al seno. Comunque, dopo l’operazione, mi sono rivestito e sono andato al giornale a scrivere un pezzo. Ora mangio poco, ho meno appetito. Ma bevo uguale: da sempre mezzo bicchiere di vino bianco prima di pranzo e cena; a cena, massimo un bicchiere e mezzo di rosso e, la sera, un dito di whisky”.

Leggi anche: “Non è un mostro”. Giulia Tramontano, Vittorio Feltri choc su Impagnatiello: “Ecco la verità”





Vittorio Feltri, preoccupano le sue condizioni di salute dopo il suo ultimo post

Inoltre, aggiunse sul suo stile di vita: “Dormo 11 ore: vado a letto alle dieci e mi alzo alla nove. Senza sonniferi, gocce, niente. Poi vado in ufficio e mi metto a scrivere. Invecchiando, sono diventato più veloce: per un articolo, impiego al massimo 40 minuti”. Ora Vittorio Feltri è tornato attivo sui social e con una frase ha agitato tutti sulle sue condizioni di salute, anche perché farebbe intuire che non stia assolutamente in gran forma.

L’80enne Feltri ha postato su X: “Dio buono, si fa fatica anche a morire. Non ce la faccio“. Immediata la replica degli altri utenti, che hanno deciso di spronare l’uomo a reagire e a non demordere: “Ma che dice direttorissimo?”, “Non fare scherzi”, “Coraggio Feltri, abbiamo bisogno di te”, “Direttore non ci lasci, la prego”, “Che ca** dice direttore? In questo modo c’è bisogno di lei”, “Dai, non mollare proprio ora. Il traguardo è vicino”.

Dio buono si fa fatica anche a morire. Non ce la faccio. — Vittorio Feltri (@vfeltri) September 29, 2023

Nato a Bergamo nel 1943, è direttore de Il Giornale, L’Indipendente e L’Europeo. 23 anni fa è stato il fondatore del quotidiano Libero e oggi ci lavora come direttore editoriale. Nel marzo di quest’anno è anche diventato consigliere regionale della Lombardia per il partito Fratelli d’Italia. Spesso ospite nei programmi tv come Stasera Italia, mentre in passato è stato ospite fisso de La gabbia e CR4 -La repubblica delle Donne. Si attendono altri aggiornamenti sul suo stato di salute.