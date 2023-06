La famosa food blogger sposa lo storico fidanzato. Stiamo parlando dell’autrice delle video-ricette sulla cucina vegana che hanno fatto innamorare tantissime persone. Il suo successo l’ha portata ad avere quasi un milione di follower su Instagram, ma non basta. Anche all’estero il suo nome è salito in cima alla lista dei personaggi più popolari e amati. Pensate che Forbes a marzo 2021 l’ha inserita nella classifica dei 100 giovani italiani under 30 leader del futuro.

Ha una pagina Instagram, un blog e un canale Youtube dove propone originali ricette vegetariane e vegane. Gli ingredienti sono cereali, verdure, legumi, frutta, semi, frutta secca e bevande vegetali. Ha conquistato tutti con le sue spiegazioni chiare e semplici e coi video informativi sul mondo veg. Una cucina sana, vegana e sostenibile, ovviamente senza alcun elemento di origine animale. Classe 1993, vive a Monza e nell’ultimo post ha fatto l’inaspettato annuncio.

La vacanza a Parigi e la proposta di matrimonio del fidanzato

Stiamo parlando di Carlotta Perego, creatrice e curatrice dal 2018 di Cucina Botanica. Al suo fianco c’è sempre il fidanzato Simone Secchi, i due stanno insieme ormai da diversi anni. Ebbene proprio recentemente Carlotta e Simone sono stati in vacanza a Parigi e, come in una favola, proprio nella più romantica delle città, è arrivata la proposta di matrimonio. Con immancabile anello, ovvio.

“Millemila volte SÌ!!!! – ha scritto Carlotta Perego su Instagram – Ci sposiamo 😭💖Ieri è stata la giornata più speciale delle nostre vite. Simone è stato bravissimo, non mi sono aspettata niente fino al secondo in cui si è inginocchiato 🥹 Non ci posso ancora credere ✨”. E invece è tutto vero. La notizia è arrivata proprio a pochi giorni di distanza da un’altra bella novità nella vita dei due. Carlotta e Simone stavano infatti cercando casa da diverso tempo, ma il Covid aveva interrotto i lavori dei cantieri facendo perdere loro diverso denaro.

Poi improvvisamente tutto si è risolto. “Per diversi mesi non abbiamo trovato proprio niente… – ha raccontato Carlotta Perego – Poi, come nei migliori colpi di fulmine all’improvviso abbiamo trovato un appartamento che ci ha fatto dire “è perfetto”. Incredibilmente, era ancora più perfetto per noi rispetto all’appartamento del cantiere fallito”. E adesso Carlotta e Simone si sposeranno, davvero un anno eccezionale!

