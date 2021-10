“Dietro le quinte con lui…”. Annalisa e il cantante, già ne parlano tutti: “Ma stanno insieme o no?”

C’è del tenero tra di loro? È la domanda a cui tutti vorrebbero trovare presto una risposta. La musica ad accumunarli e non solo. Tra la cantante sanremese che sta continuando a scalare la vetta delle classifiche musicali e un altro volto della musica diventato iconico, sembra esserci più che un rapporto di semplice amicizia.

Sarebbe sicuramente una bella coppia. Riflettori accesi proprio su Annalisa e Federico Rossi e su una presunta liaison sostenuta da voci sempre più insistenti. La coppia di cantanti accende il gossip anche se a confermarlo sarebbero al momento solo alcuni indizi. Infatti il pettegolezzo arriva direttamente dal backstage dei Seat Music Awards all’Arena di Verona.

Pare che i due non abbiano saputo nascondere un certo feeling e se dovesse arrivare una conferma di un amore scoccato tra i due, i primi a gioirne sarebbero i fan. D’altronde riaprire il cuore all’amore è sempre una bella occasione per ridare nuovo ritmo alla vita dei sentimenti e delle emozioni.





Come tutti sanno, Federico Rossi sarebbe rimasto single dopo la rottura avvenuta con Paola Di Benedetto, mentre per Annalisa la fine della relazione con Davide Simonetta risalirebbe al 2017 quindi, seppur la cantante sia sempre stata molto riservata sulla vita privata, forse è arrivato anche per lei la possibilità di dare una notevole ‘sterzata’ ai sentimenti.

A unirli, oggi, la musica dunque, ma anche qualcosa di più. A tirare in ballo una presunta frequentazione sarebbe stato anche il magazine Diva e Donna, sulle cui pagine si apprende: “C’è chi li ha visti dietro le quinte dei Seat Music Awards, all’Arena di Verona, perdersi in complimenti, abbracci e sguardi languidi. Forse condividono non solo un successo ma qualcosa di più”.