Il piccolo è nato lo scorso 25 ottobre ma l’annuncio arriva solo ora e non in un giorno qualunque. La mamma ha deciso di pubblicare le prime foto di Oliver, questo il nome scelto dalla coppia vip figlia di due signore della moda, in occasione del compleanno della celebre madre. Una specie di regalo, insomma, e forse anche il regalo più bello che possa esistere.

Benvenuto al mondo al terzo nipote di Anna Wintour, 72 anni, che ha già altre due nipotine dal suo primogenito Charles Shaffer, il papà di Ella e Caroline. Per Bee (all’anagrafe Katherine) Shaffer, invece, Oliver è il primo figlio. Così come per suo marito Francesco Carrozzini, il figlio della scomparsa Franca Sozzani. La coppia ha festeggiato da poco il terzo anniversario di nozze: il 7 luglio 2021, per la precisione, quando lui ha postato per la prima volta uno scatto delle nozze blindatissime e privatissime.

Anna Wintour nonna: è nato Oliver Sozzani Carrozzini

Francesco Sozzani e Bee Carrozzini si conoscevano da sempre anche grazie all’amicizia che da sempre ha legato Franca Sozzani, storica e compianta direttrice di Vogue Italia, ad Anna Wintour, collega (e amica) di Vogue America. La scintilla però sarebbe scoccata al Met Gala 2016: nell’ottobre dello stesso anno i sono diventati una coppia a tutti gli effetti e un paio di anni dopo si sono giurati amore eterno.





Ma il 2016 è stato anche un anno terribile. Per il mondo della moda e soprattutto per Francesco Sozzani. Il 24 dicembre di quell’anno si sono infatti tenuti i funerali della famosa madre a Portofino e Bee è stata certamente il sostegno più solido in quel giorno tanto difficile. Il 7 luglio 2018, poi, il matrimonio che fino a poco tempo fa era avvolto nella privacy più assoluta.

I neo genitori di Oliver, bellissimo in queste foto condivise sui social dalla figlia di Anna Wintour per annunciarne la nascita, si sono sposati nella tenuta di Anna Wintour davanti a 150 persone a cui era stato vietato di condividere qualsiasi scatto su ogni tipo di social. Come sempre quando si tratta di Anna Wintour e anche in quell’occasione le parole poca mondanità e riservatezza sono state le parole d’ordine.