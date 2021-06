“Se parlo faccio danni, poi…”. Anna Tatangelo è un fiume in piena. La confessione a un anno dall’addio a Gigi D’Alessio

La storia d’amore di Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo è stata per molti versi una favola, ma dopo 15 anni di amore è giunta al termine. I due hanno riempito le pagine della cronaca rosa, restando per tanto tempo la coppia della musica leggera italiana. Un amore nato tra le polemiche; lei appena maggiorenne e lui 38enne, con moglie e figli. Critiche a valanga contro la cantante, accusata di essere una sfascia famiglie e lui, descritto come il classico uomo che perde la testa per la bella e giovane ragazza.

Ma il loro è stato un amore vero e a dimostrarlo la nascita del figlio Andrea, 10 anni, quello che la coppia chiama ‘il terzo incomodo’. Anna Tatangelo si è raccontata nel salotto di Belve, il programma al femminile condotto da Francesca Fagnani e si è aperta, confidando senza filtri alcuni retroscena sulla sua relazione con il cantante napoletano, conclusa ufficialmente nel marzo del 2020. “Ben 15 anni d’amore non si possono dimenticare in fretta”, aveva detto Gigi D’Alessio a Vanity Fair, spiegando quanto sia complicato metabolizzare la fine di una relazione così importante. Anna Tatangelo è apparsa in ottima forma, la fine della storia con Gigi D’Alessio è ormai alle spalle, anche se tornare a parlarne non è semplice.

anna tatangelo gigi d’alessio

Per molti anni Anna Tatangelo è stata etichettata solo come ‘la fidanzata di Gigi D’Alessio’, cosa che l’ha fatta soffrire, perché nonostante il suo lavoro nel mondo della musica, la sua bellissima voce, in tanti hanno sempre pensato che lei abbia avuto successo solo grazie alla relazione con il cantante napoletano. “Se sono stata avvantaggiata personalmente? Soltanto l’essere affiancata da una persona che ha 20 anni più di me di esperienza artistica – ha detto la cantante di Sora – La parte che mi ha svantaggiata: la sua musica è stato un pretesto per attaccarmi. Mi dicevano: ‘Però sti pezzi sono troppo d’alessiani’”.





Anna Tatangelo fa un passo indietro e ricorda i primi momenti della sua relazione con D’Alessio: “Ricordo benissimo quel periodo – ha detto – si parlava esclusivamente della mia vita privata per infangare le persone. Per tanti anni sono stata zitta perché volevo rispettare il mio compagno e i suoi figli. Però, magari, se potessi tornare indietro, forse qualcosina la direi”.

Anna Tatangelo è sempre stata zitta e non ha mai attaccato nessuno, ma oggi, almeno in parte, si toglie un sassolino dalla scarpa: “Sono cose che non si possono dire, rischierei di fare piccoli danni. Però la cosa bella è che chi doveva sapere ha saputo…”.