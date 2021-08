La passione è scoppiata definitivamente e davanti a prove inequivocabili non ha potuto fare altro che confermare tutto. La famosa attrice ha infatti ufficializzato di essersi fidanzata e ha pubblicato le immagini, con le quali è stata beccata. In particolare, è stato il settimanale ‘Vero’ ad avere in anteprima le prime foto della donna in compagnia del suo nuovo amore. E la sua felicità è alle stelle, infatti attraverso un post sul social network Instagram ha voluto anche rivelare il nome del partner.

Nelle istantanee in questione lei bacia in modo molto romantico e passionale la sua dolce metà e si lancia tra le braccia di lui. Si trovano in una location da sogno, ovvero lo splendido mare della Grecia dell’isola di Mykonos. E in costume l’attrice ha anche mostrato una forma fisica spettacolare con un lato B da fare invidia a tantissime ventenni. La sua estate la può dunque considerare più che positiva, avendo finalmente trovato l’uomo che le ha fatto tornare a battere fortissimo il suo cuore. Un amore puro.

Questo il messaggio scritto dall’innamorata attrice su Instagram: “Ci siamo conosciuti da poco, nascosti per molto, ma ahimè da ieri…Paparazzati… E così vi presento Giò!”. Ha anche voluto aggiungere gli hashtag #ioegiò, #noi, #lanostraestate e #mykonoslife. Immediatamente sotto il suo post si è scatenato di tutto. Sono arrivati a raffica i commenti dei suoi follower, entusiasti per la splendida notizia. Era dunque nell’aria da tempo, ma ora è stata lei in persona a rivelare decisamente tutto.





Ad essersi fidanzata in maniera ufficiale è stata Anna Safroncik. Al suo fianco Tommaso Cicchinelli, la cui identità è stata finalmente svelata. Lui comunque non è uno completamente sconosciuto al mondo del gossip, infatti in passato è stato legato sentimentalmente ad Antonella Mosetti. Questi alcuni dei messaggi dei fan di Anna Safroncik: “Non c’è un uomo più fortunato di lui”, “Un figo così non lo si può tenere nascosto”, “Amore, sono felicissima, vi auguro il meglio”, “Siete davvero belli”.

Ad inizio anno 2021 Anna Safroncik è stata colpita da un grave lutto familiare. La Safroncik ha infatti dovuto dire addio alla sua amata nonna. Nel post non ha spiegato cosa sia successo alla sua “babushka” (parola usata nei paesi slavi che indica “nonna” o “anziana signora”), ma sembra che la sua morte sia arrivata non per via del Covid che tanti artisti ha toccato da vicino in questi mesi.