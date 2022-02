Naturalizzata italiana, Anna Safroncik non ha mai dimenticato le sue origini. È nata a Kiev quando l’Ucraina non si era ancora dichiarata uno stato indipendente e democratico e dopo lo scoppio della guerra si è detta molto preoccupata per la sua famiglia. “Sento mio padre ogni ora per sapere come va. Siamo molto angosciati e nessuno ha dormito stanotte. Si sentono bombe, spari, le famiglie sono dentro casa. Da qui è difficile continuare a portare avanti gli impegni quotidiani”, ha detto l’attrice nota per aver recitato in Centovetrine.

“Vorremmo portare via i nostri cari da Kiev, ma al momento è impossibile. Vige la legge marziale, ma soprattutto qualunque uomo venga fermato per strada su territorio ucraino viene arruolato. Mi ha fatto sapere una mia amica che il marito è stato fermato mentre stava per raggiungerla. Gli hanno dato un minuto per salutarla al telefono e cambiarsi per partire”.

“Io vorrei ringraziarvi tutti quanti per la vostra vicinanza perché è da stamattina che mi hanno scritto tantissime persone. – ha detto ancora l’attrice in una Instagram story – Grazie per la vostra solidarietà. Mi chiedete come sto. Come sto? Non lo so come sto”.





Anche Lilia Chapkis, titolare dell’omonima scuola di danza e madre di Anna Safroncik ha parlato della situazione in Ucraina. ”Sono terrorizzata e in ansia perché a Kiev ho tantissimi amici, colleghi e parenti – spiega Lilia Chapkis – Mia sorella e la sua famiglia abitano lì, viviamo un incubo incollati alla tv. Li sento al telefono tutti i giorni e se fino a una settimana fa la situazione non era precipitata, oggi a Kiev si vive un incubo”.

La ballerina e madre dell’attrice ha trascorso gli ultimi trent’anni in Italia, l’altra metà della vita a Kiev dove è nata e dove è stata importante esponente del corpo di ballo del teatro nazionale dell’Opera e frequentato l’Accademia Nazionale di Danza.