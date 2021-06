“Guardate quanto è grassa”. Anna Munafò, veleno contro l’ex tronista di UeD. Lei smaschera il colpevole

Anna Munafò, ex tronista di Uomini e Donne, ha di recente raccontato di essere ingrassata di 28 chili. Ha spiegato di essere stata vittima degli sguardi indiscreti di chi la osservava. Era tornata a uscire dopo un periodo di permanenza a casa a causa delle misure restrittive. E ha deciso di denunciare tutto, dal momento che si è sentita in difficoltà.

A corredo di un post su Instagram ha scritto: “Ieri sono uscita dopo tanto tempo e non vi nego che gli occhi addosso di chi ti guarda e pensa ‘guarda quanto è ingrassata’ li ho sentiti”. Sì, ho 28 kg in più che si vedono e che non nascondo. Come non nascondo neanche che per qualche istante ho provato anche imbarazzo nei confronti di chi ieri mi ha trasmesso questo pensiero. Siamo belle a prescindere”.

Anna Munafò si è fatta conoscere a Uomini e Donne dopo aver partecipato a Miss Italia ed essersi classificata al secondo posto. La tronista scelse Emanuele Trimarchi con il quale visse una breve storia d’amore che si concluse tra reciproche accuse. Infatti il corteggiatore fu accusato di avere solo finto il suo interesse nei confronti della ragazza siciliana per poter consolidare la sua figura di nuovo volto della televisione. Ora Anna Munafò è sposata con Giuseppe Saporita e ha un bimbo che si chiama Michael.





L’ex tronista ha raccontato quello che è accaduto durante un pomeriggio con gli amici: “Dopo la gravidanza ho preso 31 kg – ha fatto sapere in un’intervista a “Uomini e donne” – poi ne ho persi la metà e successivamente li ho ripresi in parte. Mi piace mangiare. Non mi importa dell’aspetto fisico. Un pomeriggio sono uscita, ero a un aperitivo e c’era una persona che conosco. Ha chiamato gli amici per dire loro di voltarsi, guardarmi e notare quanto fossi ingrassata. Ho assistito a tutta la scena. Sono scoppiata a ridere. Onestamente non me ne importa niente. Non mi sono sentita in imbarazzo, ma mi sono vergognata per quella persona”.

Oggi Anna Munafò è lontana dal mondo della tv, ma tornerebbe per l’Isola dei Famosi: “Oggi sono una donna che si sveglia intorno alle 06:30, prepara da mangiare a suo figlio, sistema la casa e alle 08:30 va in negozio. Ho un mobilificio e adesso ne sto aprendo uno nuovo molto, molto grande. La mia vita è concentrata su mio figlio e sul lavoro. So che tutto quello che faccio è per creare un futuro per Michael. L’unica cosa che farei in tv è L’isola dei famosi. Mi piace rischiare, mi piace l’avventura. Ho un carattere calmo, ma quando mi girano, mi girano. Mia madre dice che dopo due giorni senza mangiare, litigherei con tutti. Se il reality è come lo vediamo in tv, se hanno solo il riso e devono procurarsi da mangiare, significherebbe per me mettermi alla prova. Una bella avventura”.