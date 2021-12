Bellissima notizia per il famoso volto della televisione, che ha annunciato di essere diventata nonna. Lo ha fatto con un meraviglioso post pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale, corredato da una foto del neonato. Dopo aver avuto dei momenti positivi anche dal punto di vista televisivo, infatti recentemente l’abbiamo rivista all’opera in una trasmissione seguitissima dagli italiani, adesso ha rubato la scena con questo annuncio sensazionale, che ha fatto impazzire tutti.

Nei giorni scorsi aveva fatto una sorpresa ad Antonella Clerici nel giorno del compleanno di quest’ultima. La padrona di casa e festeggiata non si aspettava questo gesto del suo storico braccio destro a La prova del cuoco, che ha fatto il suo ingresso sulle note di Dancing Queen degli ABBA e un regalo goloso tra le mani. Antonella Clerici si è commossa e l’ha stretta a sé in un abbraccio dopo aver corso verso di lei urlando il suo nome “Che piacere vederti. Non immaginavo minimamente che tu fossi qui”.

Questo il messaggio social della donna, al settimo cielo per il regalo di suo figlio e della nuora: “Gioia è…Un nipotino!!! Mio figlio Sandro e Daniela hanno avuto il loro piccolino. Wad Antonio, dal nome dei nonni. Ma quanto sarà bello? Sono così felice!!! #nipote #gioia #felicità”. Immediatamente sono arrivati i commenti dei fan, alcuni dei quali hanno scritto: “Tantissimi auguri cara”, “Auguri, è veramente bello”, “Congratulazioni, è bellissimo, tanti cari auguri”, “Tanti auguri a te e a mamma e papà”.





Ad aver avuto la gioia immensa di essere di nuovo nonna è stata Anna Moroni, che ha esternato la sua felicità sui social network. Anna Moroni ha detto che il nome del bimbo appena nato è derivato dai nonni, infatti suo marito si chiama Tonino. Non poteva dunque ricevere una notizia migliore e quindi il 13 dicembre non potrà dimenticarlo mai. Altri suoi follower hanno aggiunto: “Felicitazioni”, “Benvenuto Wad Antonio”, “Augurissimi e buona vita al piccolino, che Dio possa benedirvi e benedirlo”.

Anna Moroni, nata a Roma il 27 febbraio del 1939, è una cuoca e un personaggio televisivo noto. Si è diplomata in ragioneria, poi ha deciso di fiondarsi sul mondo della gastronomia ma prima era stata in grado di diventare interprete presso l’ambasciata d’Australia nella capitale. Dal 2002 al 2018 ha preso parte a ‘La prova del cuoco’ con la Clerici prima dell’addio di entrambe targato primo giugno 2018.