Un racconto doloroso quello di Angela Nasti. È lei stessa a farlo, sui social, mettendo in guardia una parte dei suoi fan. Angela lo racconta sui social: “Ho avuto il Covid”. La 22enne ha deciso di raccontare la sua esperienza solo dopo l’ultimo tampone negativo, una volta che il virus è stato soltanto un brutto ricordo. La giovane, dopo aver superato i giorni più brutti e complessi, ha raccontato tutto ai suoi fan, ammettendo che non è stato facile e che è stata una delle esperienze più complicate della sua vita.

Angela Nasti, tra l’altro, non era vaccinata contro il Covid-19. La 22enne, tra i vari sintomi, ha avuto principalmente tosse e ha perso gusto e olfatto, il sintomo tipico del virus che ha messo in ginocchio il mondo. Un sintomo che ha mandato in crisi pure l’ex fidanzata di Kevin Bonifazi: “Una delle sensazioni più brutte provate in vita mia”. A distanza di tempo, tuttavia, la Nasti non riesce a sentire ancora né odori né sapori ma in generale sta molto meglio ed è pronta a tornare alla sua vita di tutti i giorni.

Al momento non è chiaro se anche Chiara abbia contratto il Covid: la diretta interessata non he na parlato pubblicamente. Qualche giorno fa abbiamo parlato di Angela Nasti ma in relazione al suo ex compagno: il calciatore Kevin Bonifazi. La influencer ha preferito non svelare i motivi della separazione ma secondo gli ultimi gossip la relazione sarebbe finita a causa di un tradimento da parte del difensore.





Tra l’altro i ragazzi si sono lasciati a un passo dalla convivenza: per amore Angela Nasti stava lasciando Napoli, dove è nata e cresciuta, e si stava trasferendo a Bologna, dove Kevin Bonifazi vive per motivi calcistici. Ma il tradimento ha fatto saltare tutto: secondo i pettegolezzi a rovinare questa bella storia d’amore sarebbe stato proprio il difensore, che avrebbe mancato di rispetto alla sua fidanzata.

C’è da dire tuttavia che i diretti interessati non hanno mai confermato ma neppure smentito i rumors. Bonifazi, dal canto suo, ha mantenuto il massimo riserbo sulla sua vita sentimentale. Angela Nasti idem. Ma sono pure cose privatissime, in fondo,