Angela Melillo è tornata in televisione e lo ha fatto come ospite a Verissimo. Lunga intervista della showgirl con Silvia Toffanin in cui ha parlato della sua vita privata, del lutto terribile per la morte della mamma e di una serie di eventi difficili come la separazione dal marito Ezio Bastianelli, fino al rapporto con il suo attuale compagno Cesare San Mauro con cui ha ritrovato la serenità- Angela Melillo ha 54 anni ed è una showgirl, attrice e ballerina italiana: è mamma della piccola Mia.

Nel salottino di Verissimo Angela Melillo ha voluto ripercorrere la sua storia, dall’infanzia felice trascorsa sulle scarpette rosa ai momenti più dolorosi della sua vita. “Mia mamma si è ammalata improvvisamente” – ha raccontato la showgirl a Silvia Toffanin con le lacrime agli occhi, parlando del calvario durato un anno e mezzo – “Sono stata sempre con lei, e poi purtroppo è mancata il giorno del compleanno di mia figlia”.





Un lutto tremendo per Angela Melillo che è stato seguito da un periodo della sua vita davvero complesso. Pochi mesi dopo la scomparsa di sua mamma, l’attrice si è separata dal marito Ezio Bastianelli, con il quale aveva avuto la piccola Mia. Dopo qualche anno è morto anche suo papà: ma Angela Melillo non è rimasta completamente sola perché ha sempre potuto contare sull’affetto di sua figlia Mia. Oggi è una splendida ragazzina, che le ha dato la forza di andare avanti e continuare a sorridere, nonostante la sofferenza.

Angela Melillo si sposa, matrimonio ad ottobre

Quindi è arrivato l’incontro con il suo attuale compagno, l’avvocato Cesare San Mauro, un uomo molto romantico che ha saputo conquistare Angela Melillo, un uomo che pian piano si è fatto largo nel suo cuore: “L’ho conosciuto ad una cena, ora sono sette anni e mezzo che stiamo insieme, ma non siamo mai andati a convivere. Non volevo che mia figlia si destabilizzasse” – ha spiegato la Melillo a Verissimo – “E lui ha capito, perché anche lui ha dei figli. È una persona molto comprensiva, ha una grande testa. Siamo andati a vivere insieme solo adesso, ai primi di gennaio. Abbiamo preso una nuova casa”.

“Trovare una persona così è difficile. Io credo che me lo abbia mandato mia mamma”, ha rivelato Angela Melillo che presto convolerà a nozze con il suo fidanzato. La proposta è arrivata ormai un paio d’anni fa, in maniera inaspettata e molto romantica. “Mi aveva detto: ‘Non posso chiederlo a tuo papà, allora stavo pensando di parlarne prima con Mia’. Le ha chiesto se era d’accordo” – ha raccontato la showgirl. L’anello di fidanzamento, bellissimo, splende sulla mano di Angela Melillo come simbolo di questo grande amore che, tra pochi mesi, verrà reso ufficiale. “Non lo sa ancora nessuno” – ha infine annunciato la Melillo, svelando a Silvia Toffanin la data del matrimonio – “Sono felice di dire che ci sposeremo ad ottobre”.