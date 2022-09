“Ci sposiamo”. Nozze all’Isola dei Famosi, l’ex naufraga ha detto sì: il compagno ha 66 anni

Fiori d’arancio all’Isola dei Famosi, l’ex naufraga è pronta al matrimonio. Le nozze sono imminenti. A quanto rivela il settimanale Chi infatti la data sarebbe stata fissata per il prossimo ottobre. In una location ancora non nota. Pare che sarà un matrimonio intimo e riservato, a cui prenderanno parte pochi e selezionatissimi ospiti. Tra i naufraghi dell’edizione 2021 è una di quelle che ha lasciato il segno. “Ho vissuto momenti importanti e anche sofferti. Ho patito molto la fame. Le prime due settimane non ho mangiato nulla. Ho capito che molte cose si danno per scontato”, aveva raccontato nel corso di un’intervista.



Parliamo di Angela Melillo pronta a sposare dopo 7 anni di amore il suo Cesare San Mauro, l’avvocato cassazionista che ha saputo farle tornare il sorriso. Un amore sbocciato dopo un periodo difficile per la showgirl che ha dapprima affrontato la scomparsa improvvisa della madre, e poi la separazione dal primo marito Ezio Bastianelli, con il quale aveva avuto l’unica figlia, Mia.





Angela Melillo ha detto sì, sposerà Cesare San Mauro



“L’ho conosciuto ad una cena, ora sono sette anni e mezzo che stiamo insieme, ma non siamo mai andati a convivere. Non volevo che mia figlia si destabilizzasse” – spierò la Melillo a Verissimo – E lui ha capito, perché anche lui ha dei figli. È una persona molto comprensiva, ha una grande testa. Siamo andati a vivere insieme solo adesso, ai primi di gennaio. Abbiamo preso una nuova casa”. (Leggi anche “Come un fulmine a ciel sereno”. Cesare Cremonini, la notizia che lascia i fan senza parole)



La proposta dal suo Cesare è arrivata ormai un paio d’anni fa, in maniera inaspettata e molto romantica. “Mi aveva detto: ‘Non posso chiederlo a tuo papà, allora stavo pensando di parlarne prima con Mia’. Le ha chiesto se era d’accordo. Trovare una persona così è difficile. Io credo che me lo abbia mandato mia mamma”.



Sempre nel salottino di Verissimo Angela Melillo aveva voluto ripercorrere la sua storia, dall’infanzia felice trascorsa sulle scarpette rosa ai momenti più dolorosi della sua vita. “Mia mamma si è ammalata improvvisamente” – aveva raccontato la showgirl a Silvia Toffanin con le lacrime agli occhi, parlando del calvario durato un anno e mezzo – “Sono stata sempre con lei, e poi purtroppo è mancata il giorno del compleanno di mia figlia”.

