Angela Chianello positiva al Covid. Per chi non lo ricordasse Angela è la donna che nell’estate 2020 aveva lanciato un vero e proprio tormentone: “non ce n’è coviddi” gridato nelle telecamere di Canale 5 in spiaggia a Mondello. Una frase da cui erano nati canzone e video realizzati senza rispettare le norme sul distanziamento. A gennaio il virus era comparso all’interno della famiglia Chianello, con la stessa Angela che aveva scritto su Instagram: “Anche da noi è arrivato questo maledetto”. In quell’occasione ad essere contagiato fu il padre della donna.



La Chianello ha avuto anche una discussione con alcune persone che le avevano commentato la storia social con frasi del tipo “Ben ti sta”: “Nonostante tutto, vi esce sempre cattiveria dalla bocca. Noi siamo tutti vaccinati, ma il Covid è venuto anche nelle nostre case” aveva risposto la Chianello. “Adesso vi dico vacciniamoci. Ognuno è libero di pensare come vuole perché è giusto rispettare le nostre idee. Ma una sola cosa vi dico: mettetevi un rosario nelle mani e pregate anziché essere così cattivi”.





Angela Chianello positiva al Covid: è ricoverata



Ad alcuni il Covid ha peggiorato la cattiveria” aveva detto in conclusione. Ora è toccato anche a lei. Scrive Biccy.it come il suo nome è tornato sulla bocca di molti perché proprio lei, che urlava che il “coviddi” non c’era, se l’è beccato ed è finita pure ricoverata in ospedale. “Ragazzi sono ricoverata positiva al Covid” ha fatto sapere sui suoi social. “Va beh, supererò anche questa”. (Leggi anche “Ricoverato in ospedale, è grave”. Ore d’ansia per Meghan Markle: la notizia che ha sconvolto la famiglia reale)



Volevo dire soltanto due paroline anche perché di più non ne ho la forza. Ho letto tante cose brutte, addirittura che il karma esiste. È vero alla fine ho il Covid, ma per fortuna si può guarire, ma dalle malattie che avete voi noi. Tornerò più forte di prima”, promette.



Dopo lo scoppio del tormentone Angela Chianello è stata anche corteggiata da Lele Mora ed ha più volte confessato che le piacerebbe lavorare nel mondo della tv. Ma la tv le ha chiuso le porte in faccia da oltre un anno ed anche la sua popolarità sui social sta scemando.

Angela Chianello, ‘boom’ per la signora di “Non ce n’è covvidi”. Cosa sta succedendo