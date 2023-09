Stupefacente l’ultima attività social di Andreas Muller, che ha deciso di sorprendere tutti con delle foto hot che hanno fatto rimanere senza parole migliaia e migliaia di follower. Soprattutto le ragazze sono letteralmente saltate dalla sedia e hanno iniziato ad inondarlo di complimenti per il suo incredibile corpo. E in tanti hanno anche scritto di invidiare la compagna Veronica Peparini, che da anni ha il vantaggio di averlo al suo fianco.

Andreas Muller non ha utilizzato chissà quale didascalia per annunciare queste foto hot, ma sono bastate solamente le immagini a far entusiasmare tantissima gente. Nonostante siamo ormai alla fine dell’estate, le temperature social sono state pari a quelle avute a luglio. Il suo profilo è diventato bollente da un momento all’altro e faticherà sicuramente a leggere tutti i messaggi, che i follower hanno voluto tributargli in queste ore.

Andreas Muller pubblica foto hot: ha fatto vedere il suo lato B

In particolare Andreas Muller ha voluto far notare il suo spettacolare lato B nelle foto hot, diventate virali online. Ha scritto solamente: “Quasi pronto” e poi si è mostrato senza vestiti addosso. Si è ripreso di spalle e soprattutto nella prima immagine postata c’è stato il suo posteriore in evidenza. Ma c’è anche chi ha apprezzato la vista dei suoi bellissimi tatuaggi, che rendono il fisico del 27enne ancora più sexy e intrigante.

C’è chi ha voluto scrivere ad Andreas: “Che bei tatuaggi, quello sulla schiena è Amore e Psiche?”. Mentre tanti altri utenti, parliamo soprattutto del genere femminile, si sono scatenati con commenti entusiastici: “Mamma mia cosa sei”, “Veronica, ti capisco”, “Tanta roba”, “Il più bello in assoluto”, “Dannatamente sexy”. Ma non è tutto perché altri hanno aggiunto: “Troppo sexy”, “Vorrei essere Veronica Peparini”, “Nooo, così non vale”.

Già alcuni giorni fa Andreas Muller aveva fatto brillare gli occhi a tante persone, grazie alla pubblicazione di alcune sue immagini in mutande per Schon Switzerland. Anche la Peparini avrà gradito, ma chissà se sarà stata anche un po’ gelosa.