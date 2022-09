Problemi in famiglia per Andreas Muller, infatti suo fratello è stato ricoverato in ospedale e ha preoccupato non poco il compagno di Veronica Peparini. Di lui si è parlato soprattutto per i suoi momenti difficili a livello personale e della storia con l’ex insegnante di Amici, ma ora purtroppo si è registrata una situazione inaspettata, che lo ha messo in ansia. Attraverso un post sul suo profilo Instagram ufficiale, il ballerino ha postato delle immagini eloquenti e un bellissimo messaggio per il fratello.

Stando a quanto comunicato dallo stesso Andreas Muller, il fratello è stato portato al pronto soccorso e ricoverato in ospedale perché non si era sentito bene. Proprio il partner della Peparini è sceso nei dettagli raccontando nei minimi dettagli le ragioni del ricovero. Immediatamente c’è stata la vicinanza espressa dai fan del giovane, che si sono stretti attorno a lui e agli altri componenti della famiglia in un momento sicuramente non tranquillo. Vediamo dunque cosa è capitato allo sfortunato fratello di Andreas.





Andreas Muller, il fratello ricoverato in ospedale: come sta

Andreas Muller ha informato i suoi fan sulle condizioni di salute del fratello Daniel, costretto ad essere ricoverato in ospedale. Dalle immagini postate dal ballerino, si può notare che i due sono sempre stati in strettissimo contatto, visto che hanno fatto diverse videochiamate. Il fratello dovrà inoltre sottoporsi ad un’operazione chirurgica tra non molto, ma indubbiamente il supporto di Andreas è per lui fondamentale e gli permetterà di affrontare questo percorso con maggiore serenità.

Queste le parole di Andreas Muller: “L’ultima foto è di martedì notte davanti al portone di casa dopo aver lasciato Daniel in Ospedale. Quella sera aveva una tachicardia fuori controllo che lo portava anche a sudare tanto. Dopo averlo portato al pronto soccorso i medici una volta scoperto che i battiti erano circa a 190 è stato messo in codice rosso e ricoverato per una settimana. Siamo abituati e siamo sempre qui a dedicarci a questa roccia. Oggi potrà uscire per qualche giorno e poi dovrà rientrare in ospedale”.

Infine, ha aggiunto: “Perché a fine mese dovrebbe sottoporsi a un piccolo intervento. Tra sorrisi e momenti più sconfortanti sei stato, sei e sempre rimarrai il regalo più bello che la vita potesse farmi”. Fortunatamente non dovrebbe trattarsi di nulla di serio, anche se dovrà ritornare nel nosocomio per un’operazione chirurgica.

