Andrea Zenga è riuscito grazie al ‘Grande Fratello Vip’ a raggiungere due obiettivi importantissimi. Ha trovato la sua anima gemella in Rosalinda Cannavò e ha anche fatto pace con suo padre Walter Zenga, dopo anni di incomprensioni. E i tre si sono riuniti recentemente, quando il giovane ha presentato ufficialmente la sua fidanzata al genitore. In queste ore l’ex gieffino è tornato attivo sui social network e ha fatto un po’ preoccupare i suoi fan, anche se lui stesso ci ha poi pensato a tranquillizzarli.

Qualche giorno fa ‘Novella 2000’ ha raccontato che Rosalinda Cannavò sembrava annunciare che lei e Andrea Zenga si fossero lasciati. A quel punto i fan della coppia hanno chiesto spiegazioni, e così lei si è vista costretta a intervenire e fare chiarezza. In breve l’account che ha postato il messaggio a suo nome era falso. Nessuna crisi dunque all’orizzonte. La siciliana ha aggiunto: “Segnalate questo profilo che si spaccia per me. Perché vi ossessionate a dei personaggi al punto di creare profili fake con il loro nome?”.

Andrea Zenga è stato nelle scorse ore in spiaggia e si è dunque goduto una giornata di mare, in compagnia dei suoi amici. Ma non tutto è andato per il verso giusto, come raccontato dallo stesso ragazzo. Innanzitutto c’era un po’ troppo vento a sferzare e poi ha anche annunciato di essere rimasto vittima di un piccolo problema di salute. Non si è trattato fortunatamente di nulla di così serio, ma è stato costretto a chiedere aiuto ad un farmacista per risolvere questa problematica di natura fisica.





Andrea Zenga ha quindi raccontato: “Eccomi ragazzi, sono di rientro dalla farmacia. Ho idea che ho sottovalutato il sole e mi è venuto un po’ di eritema. Sono un po’ a chiazze. Niente di grave, però un po’ di crema sono costretto a metterla nelle prossime ore”. Dunque, ha preso un po’ troppo sole e si è verificata questa infiammazione cutanea derivante dai raggi solari. Nulla di particolarmente grave, anche se è stato necessario correre subito ai ripari per evitare ulteriori fastidi alla pelle.

Tempo fa la mamma di Andrea Zenga, Roberta Termali, aveva rivelato un brutto episodio ai danni del figlio: “a settimana scorsa sono rimasta veramente spiazzata da un brutto messaggio su Andrea. La critica mi è sempre piaciuta, infatti è importante per stimolare il confronto tra le persone, ma queste cose brutte in cui si mette in mezzo la morte sono decisamente spiazzanti e negative”.