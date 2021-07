“Con un’altra donna”. Andrea Zenga, la segnalazione è clamorosa. Rosalinda Cannavò interviene

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga formano una delle coppie più glamour del momento. Lei attrice, lui personal trainer figlio del famoso portierone della nazionale e dell’Inter Walter. Si sono conosciuti nella casa dell’ultimo Grande Fratello Vip e da allora il loro legame non ha fatto che diventare più forte. Nei rispettivi profili si mostrano felici mentre si abbracciano al tramonto, oppure si rilassano al mare. Recentemente hanno avuto una disavventura al ritorno dalla vacanza in Sicilia.

L’aereo ha dovuto rinviare la partenza a causa dell’eruzione dell’Etna, in più hanno avuto a che fare con due passeggeri maleducati. Uno fumava all’interno dell’aereo, un altro li riprendeva senza il loro consenso. A parte questo spiacevole episodio, però la loro storia va a gonfie vele. Ora però arriva una segnalazione che getta alcune ombre sul loro rapporto. L’ex gieffino sarebbe stato visto in compagnia di un’altra donna.

Andrea Zenga insieme ad una ragazza che non è Rosalinda Cannavò? Impossibile direte voi, eppure è proprio quello che è successo. Con alcune stories sul proprio profilo Instagram l’esperta di gossip Deianira Marzano fa sapere: “Io non posso testare la veridicità di questa cosa, però chi me l’ha mandata asserisce che Zenga era con questa Angelica all’aeroporto e mi ha mandato questa foto”. Mistero.





Subito dopo, però, la stessa Deanira chiarisce: “Mi dicono che sono della stessa agenzia, quindi staranno andando lì per lavoro”. Insomma nessuna crisi tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò. Il gossip è durato pochissimo, il tempo di verificare che Andrea non aveva postato nelle sue Instagram stories questo fatto. Ma è arrivato comunque il chiarimento di Rosalinda Cannavò. Una follower ha scritto: “Spero che non vada ancora in vacanza con quella… Perché non è normale che vada con lei, altrimenti mi viene da pensare che l’agenzia voglia creare gossip tra Andrea e Angelica”.

Ecco la risposta di Rosalinda Cannavò. “Nessuno vuole creare gossip con nessuno cara. Stai serena, Angelica è una bravissima ragazza e tra l’altro felicemente fidanzata. Siamo nel 2021, basta con questa concezione che chi è fidanzato non può nemmeno lavorare con un’altra donna”. Dunque nessun mistero né scappatella. D’altra parte Rosalinda e Andrea hanno anche deciso di andare a convivere. La storia procede alla grande!