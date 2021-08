Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò si sono conosciuti nell’ultima edizione del ‘Grande Fratello Vip’ e da lì in poi non si sono più lasciati. Dopo che l’attrice siciliana ha chiuso la sua precedente storia d’amore, hanno iniziato una storia d’amore che prosegue ancora oggi. In un primo momento hanno convissuto nella città di Milano, poi lei ha preso una sua casa e si sono divisi tra le due. In questa bellissima estate hanno trascorso momenti indimenticabili e ci sono anche state le presentazioni in famiglia.

Nelle scorse ore la ragazza ha anche svelato retroscena piccanti sulla loro vita privata sotto le coperte: “Va tutto bene. In tutte le salse. Sono anche pro all’uso di sex toys a letto, ma per ora ci bastiamo da soli e non li utilizziamo. Diciamo che ci bastiamo e ci avanziamo. Se in futuro li useremo vi faremo sapere. Io sono una da coccole anche per ore e ore. Lui resiste al massimo 10 minuti, poi si stacca”. E lui ha aggiunto: “Lei mi seduce con lo sguardo. Potrebbe avere anche il pigiama della nonna che mi farebbe sangue lo stesso”.

Dunque, Rosalinda Cannavò ha fatto conoscere i suoi parenti siciliani, mentre Andrea Zenga ha finalmente presentato a papà Walter Zenga la sua dolce metà. E adesso vivono serenamente e felicemente. Eppure c’è chi non crede assolutamente alla veridicità di questa relazione sentimentale. Ne ha parlato qualche ora fa l’esperto di gossip, Alessandro Rosica, il quale ha puntato il dito contro l’ex gieffina. Non ha avuto nulla da ridire sul giovane, ma i dubbi maggiori sono rivolti su di lei.





Questo quanto riferito da Rosica sulla coppia Andrea Zenga-Rosalinda Cannavò: “Il problema non è lui. Andrea è un ragazzone buono e dolce, il problema è lei. Stratega al 1000 per 1000. Rosafinta prima o poi la tua maschera cadrà. Rispetto il tuo passato ma non il tuo presente. Tempo al tempo”. Quindi, secondo lui Rosalinda non sarebbe da considerare affatto una persona vera e starebbe mentendo sui suoi reali sentimenti. Non resta che attendere eventuali repliche della coppia.

Queste alcune reazioni degli utenti: “Non sono d’accordo, Rosalinda per me non finge”, “Io non li trovo finti”, “A lei piace fare la finta vittima per avere articoli, si venderebbe anche l’anima per la televisione”, “Sempre pensato questo”, “Questa Rosalinda ha usato Dayane per arrivare in fondo”, “Sono due falsi insopportabili”. Quindi, giudizi contrastanti nel popolo della rete.