Momento complicato per Andrea Zelletta, anche se ha confessato che è costretto a convivere con questa problematica di salute da alcuni mesi. E stavolta ha deciso di parlarne apertamente con i suoi follower di Instagram per aggiornarli sulle sue condizioni. Ma c’è stato spazio anche per momenti divertenti con la sua dolce metà Natalia Paragoni. I due si sono infatti ripresi mentre si trovavano a bordo della loro automobile e ad un certo punto si è lasciato scappare qualcosa sulla sua partner.

Recentemente Andrea Zelletta ha parlato della sua uscita momentanea dal ‘GF Vip 5’: “Sono stato in un camper/roulotte, che forse non riuscivo nemmeno ad alzarmi perché sono un pochettino alto e non riuscivo a stare in piedi. Praticamente c’era una guardia lì per controllare ogni mio movimento. La guardia si faceva i fatti suoi, parlava al telefono e stava lì su Instagram. Io chiuso, con la tendina, e appena la aprivo c’era lui che mi sgridava. Fatto sta che, poi, alla fine mi mettevo lì a origliare e sentivo quello che diceva”.

Parlando di Natalia Paragoni, Andrea Zelletta ha detto in un’Instagram story: “Amore, ma come ti senti che io mi faccio i ca*** miei e tu invece devi stare attenta alla guida? Ecco, questa è la mia vita da quando sto con Natalia, guido sempre io perché non vorrei mettere a rischio la mia vita”. Ma le parole più importanti le ha riservate sul suo stato di salute: “Oggi farò una risonanza alla spalla destra, che mi tormenta da sei mesi. Non semplice risonanza, bensì una con liquido intrarticolare a contrasto”.





Poi Andrea Zelletta ha spiegato maggiormente nei dettagli come avrebbe dovuto essere sottoposto a questo esame e, quando l’ha terminato, ha fatto ulteriori considerazioni: “Mi hanno appena comunicato che il liquido lo inietteranno direttamente nell’articolazione. Esame fatto, ora si attende l’esito, sono sano e salvo. Sono qui con la spalla a riposo, comunque vi ricordo l’appuntamento sul GF Vip Party, dove ci sarà la mia rubrica crocctime, che sta andando molto bene. Gli amici di Twitter ne sanno qualcosa”.

L’estate scorsa Andrea Zelletta ha innanzitutto bendato Natalia Paragoni per non farle vedere subito cosa avesse preparato per lei. Poi l’ha portata all’interno di un giardino, le ha fatto togliere la benda e le ha mostrato la bellissima cena romantica, organizzata solo per lei. E la ragazza si è commossa. Poi ha postato sui social: “Mi aspettavo tutto tranne una cena intima. Grazie amore mio”. Una sorpresa riuscita al 100%,