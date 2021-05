Andrea Zelletta è stato uno dei grandi protagonisti dell’ultima edizione del ‘Grande Fratello Vip’, vinta da Tommaso Zorzi. Dopo la sua uscita di scena dal programma Mediaset, è tornato a vivere la sua splendida quotidianità in compagnia della sua fidanzata Natalia Paragoni. Sebbene qualcuno avesse messo in giro brutte voci su di loro, la loro relazione sentimentale non ha mai avuto dei contraccolpi. Infatti, si amano decisamente come il primo giorno. Un feeling invidiato da tutti.

I due però sono finiti nella bufera alcune settimane fa, in particolare per alcune rivelazioni della ragazza, la quale era scesa nei dettagli in merito ai rapporti intimi con la sua dolce metà. Aveva detto di aver avuto qualche problema fisico dopo che si erano letteralmente scatenati sotto le lenzuola. Ma ora è stato l’ex gieffino a fare una dichiarazione molto importante sul loro futuro e in particolare sul matrimonio. Parole che hanno fatto entusiasmare non poco gli accaniti fan della coppia.

Andrea Zelletta, intervenuto a ‘Rtl 102.5’ si è soffermato anche sull’ipotetica presenza di Luigi Mastroianni nella prossima edizione del ‘GF Vip 6’: “Sarei indubbiamente molto contento per lui perché è un’esperienza unica e incredibile, che bisognerebbe fare”. Ma le affermazioni più suggestive sono arrivate quando ha cominciato a parlare di Natalia: “Alla fine tutto è andato come doveva andare tra di noi. Con Natalia posso tranquillamente dire che va tutto a gonfie vele”. E poi la bomba sulle nozze.





Parlando del futuro e del matrimonio, Andrea Zelletta si è lasciato scappare una promessa: “Il matrimonio ci sarà massimo tra tre anni. Questa è una cosa che mi piacerebbe molto”. Poi ha chiuso la sua intervista radiofonica, parlando del suo nuovo disco: “Avevo questa idea prima del GF Vip. Ho portato avanti questo progetto e poi sono riuscito a concretizzarlo. Il disco è un po’ anni Ottanta ed è davvero una fig…a. Non posso che essere euforico allo stato puro e non vedo l’ora che esca”.

Come anticipato a RTL 102.5 News il prossimo 28 maggio uscirà il suo nuovo album. Si tratta di un lavoro ‘fatto in casa’, o come dicono quelli studiati, ‘homemade’: “Si tratta – le parole di Andrea Zelletta – di un nuovo lavoro musicale, sono un dj e nella casa che ho preso in affitto c’è spazio per il mio studio musicale”. Un momento che ricorderà sicuramente a lungo. E la sua speranza è che possa riscuotere il successo atteso.