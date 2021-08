Andrea Zelletta e Natalia Paragoni sono una coppia solidissima, che non ha mai avuto momenti negativi o di crisi. Nemmeno la lontananza forzata, causata dalla partecipazione di lui al ‘Grande Fratello Vip’, ha scalfito il loro amore, che anzi si è consolidato aumentando di giorno in giorno. Da quando è uscito dalla Casa più spiata d’Italia non si sono mai lasciati nemmeno un attimo e adesso si stanno godendo l’estate. Sono infatti in vacanza in una location meravigliosa, che li sta ospitando.

Infatti, i due piccioncini sono a Forte dei Marmi e si sono fatti vedere insieme in più di una circostanza. Sui loro profili social sono tantissime le foto di coppia che fanno comprendere che il loro sentimento non si sia mai sopito. Ora però c’è di più e potremmo essere in presenza della svolta auspicata dai loro ammiratori. Le voci si stanno facendo insistenti e arrivano stavolta da una fonte affidabile. Il futuro di Andrea Zelletta e di Natalia Paragoni sembra segnato e i fan sono già in trepidazione.

L’amore tra Andrea Zelletta e Natalia Paragoni non è dunque affatto in discussione e nonostante i due abbiano respinto le indiscrezioni sul loro futuro, ora le cose pare siano cambiate repentinamente. Molto presto potremmo vederli coronare un sogno clamoroso. Non sappiamo se alla luce di questi rumor vorranno uscire allo scoperto per spiegare la loro posizione oppure se faranno rimanere tutti col dubbio. Andiamo a vedere precisamente cosa è stato riferito in queste ore da ‘Nuovo Tv’.





Ecco cosa è stato anticipato dal settimanale di gossip e televisione sul futuro di Andrea Zelletta e Natalia: “Le voci si fanno insistenti su Andrea e Natalia. Secondo i ben informati andranno presto all’altare. Sembrano già in luna di miele”. Quindi, secondo il giornalista che ha scritto l’articolo le nozze sarebbero ormai dietro l’angolo e a confermarlo sarebbe il grandissimo feeling riscontrato anche in vacanza. Siamo ormai vicinissimi all’esaudimento di un sogno di tantissimi ammiratori della coppia.

Qualche giorno fa, nelle stories Instagram Andrea Zelletta ha inviato un messaggio proprio alla Sardegna colpita dalle fiamme. Incendi che tra l’altro sarebbero dolosi. Danni per centinaia di milioni di euro, un disastro insomma. E Andrea, come molti altri vip che in questo momento hanno a cuore il destino di questa terra, ha scritto: “Sperando che tutto possa finire al più presto, forza Sardegna”.