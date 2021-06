Andrea Zelletta e Natalia Paragoni compongono una bellissima coppia da diverso tempo. Dopo l’esperienza di lui al ‘Grande Fratello Vip’ i fidanzati si sono uniti ancora di più e infatti sono circolate tantissime voci positive su di loro. Infatti, c’è chi sogna un matrimonio e futuri bambini per loro. E qualche dichiarazione se la sono lasciata sfuggire nelle scorse settimane. Ma ora si è tornati a parlare di un argomento molto bollente, ovvero gli aspetti molto privati e dunque sessuali dei piccioncini.

In passato sulle nozze l’ex gieffino aveva detto: “l matrimonio ci sarà massimo tra tre anni. Questa è una cosa che mi piacerebbe molto”. Poi aveva chiuso la sua intervista radiofonica, parlando del suo nuovo disco: “Avevo questa idea prima del GF Vip. Ho portato avanti questo progetto e poi sono riuscito a concretizzarlo. Il disco è un po’ anni Ottanta ed è davvero una fig…a. Non posso che essere euforico allo stato puro e non vedo l’ora che esca”. Ma andiamo a vedere cosa ha riferito stavolta.

Intervistato dal settimanale ‘Nuovo’, Andrea Zelletta si è sbilanciato su quante volte fanno l’amore e su qual è stato il posto più strano dove hanno consumato un rapporto intimo: “Facciamo l’amore una volta al giorno. E il posto più strano dove lo abbiamo fatto è stato sotto un albero di ulivo in Puglia. Credo che sia importante dar sfogo alla fantasia cercando posti e posizioni nuove. Il sesso è un mondo complesso”. Poi ha voluto anche chiudere la parentesi legata alla polemica per alcune frasi di Natalia.





Natalia Paragoni tempo fa scherzò su dei dolori fisici avuti in seguito ai rapporti sessuali e fu travolta da una bufera. Andrea Zelletta ha adesso commentato a tal proposito: “Lei ha fatto una confidenza senza malizia né volgarità. Nel 2021 si dovrebbe poter parlare liberamente di sesso senza essere giudicati”. Quindi, ha ovviamente e inevitabilmente difeso a spada tratta la sua compagna, che nel prossimo futuro potrebbe diventare sua moglie e colei che gli permetterà di mettere su famiglia.

Su Pierpaolo Pretelli ha invece detto Andrea Zelletta alcuni giorni fa: “Io mi aspettavo una telefonata visto che l’ultimo messaggio è stato il mio. Una telefonata con un semplice perché hai fatto o detto questo. Io non credo di aver sbagliato nei suoi confronti”. Zelletta spera in un chiarimento con Pretelli. Ci sarà occasione per confrontarsi, però, e tra non molto. Non resta che attendere.