Prima la voce sulla crisi, dopo quella delle vacanze separate, poi il cambio look di lui e ora uno scoop. Tutto nel giro di pochi giorni. E si torna dunque a parlare di Andrea Zelletta e Natalia Paragoni, la coppia nata a Uomini e Donne e consolidata al Grande Fratello Vip, nonostante i rumor di rottura che continuano a invadere siti e settimanali.

Ma questa ultima spifferata dovrebbe metterli tutti a tacere perché a quanto pare è deciso: l’ex tronista e l’ex corteggiatrice “si sposano”. Già, secondo alcuni gossip emersi nelle ultime ore, pare proprio che il deejay sia pronto a fare il grande passo con la storica fidanzata Natalia Paragoni. Stanno insieme dal 2019, quando lui la scelse nello studio di Maria De Filippi e da quel giorno non si sono mai più separati.

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni, lo scoop: “Si sposano”



Solo il GF Vip li ha allontanati, anche se solo per qualche mese. E anche quando Andrea Zelletta era nella Casa per tutto il tempo ha parlato di Natalia Paragoni e del desiderio di sposarsi e creare con lei una famiglia. E adesso, a due anni dal loro fidanzamento davanti alle telecamere di UeD la coppia potrebbe aver deciso di convolare a nozze.







“Andrea e Natalia si sposano!”, si legge nel profilo di Amedeo Venza, che ha poi dato ai follower ulteriori dettagli: “Fonti vicine alla coppia fanno sapere che i due dovrebbero sposarsi il prossimo anno! (2022)”. Quindi fiori d’arancio imminenti per Andrea Zelletta e la sua dolce metà? Al momento, va precisato, nessuno dei due ha commentato, quindi confermato o smentito il rumor delle nozze.





Ma che i due siano sempre più uniti e innamorati è fuori discussione. Quando qualche giorno fa Deianira Marzano ha riportato le segnalazioni di alcuni fan su una loro presunta crisi per via delle famose vacanze separate, Natalia Paragoni ha messo tutti a tacere pubblicando una bellissima fotografia di coppia. Non solo nessuna maretta ma, addirittura, nozze in vista secondo molti.