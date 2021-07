“Vergogna, siete dei folli!”. Andrea Zelletta fuori di sé dopo quello che è successo

Furia totale di Andrea Zelletta, che è parso dunque molto arrabbiato in queste ore sul social network Instagram. Ha deciso di dare vita a delle stories, nelle quali ha condannato con tutta la sua forza un episodio deprecabile che sta facendo il giro della rete. Per lui è stato inaccettabile dover leggere alcune cose sul conto di una persona. Delle vere e proprie minacce di morte, oltre ad auguri negativi nei confronti dei figli della vittima in questione. E allora ha voluto dire la sua per censurare la vicenda.

Recentemente l’ex concorrente del ‘GF Vip’ ha smentito una sua partecipazione, insieme alla fidanzata Natalia Paragoni, a ‘Temptation Island’: “Non abbiamo intenzione di partecipare a Temptation Island perché sul nostro sentimento ci confrontiamo tutti i giorni. Non siamo stati chiamati, a prescindere dalle intenzioni ci deve essere sempre una chiamata da parte del programma. Sono favorevole al programma perché apprezzo il loro lavoro”. Ma ora vediamo cosa è successo qualche ora fa.

Una delle notizie più brutte è stata quella riguardante gli insulti e le minacce subiti dal calciatore della Juventus e della Spagna, Alvaro Morata, e da sua moglie Alice Campello. Andrea Zelletta ha quindi preso posizione contro gli odiatori della rete: “Follia pura, io non ho parole. Il calcio è uno sport ed in questo periodo storico dovrebbe portare un po’ di spensieratezza che purtroppo manca da troppo tempo. Leggere minacce, insulti e schifezze contro Morata e Alice per una partita è inaccettabile”.





Poi Andrea Zelletta ha aggiunto ancora: “Bisognerebbe punire tutta questa gente che porta odio e cattiveria nel mondo social. Vergognatevi”. E una presa di posizione c’è stata anche da parte di Natalia Paragoni: “Portiamo rispetto, il calcio è un gioco”. La speranza dei due fidanzati e della parte buona del web è che possano interrompersi il prima possibile questi atteggiamenti inaccettabili, che non fanno altro che alimentare situazioni spiacevoli, gravissime e davvero da condannare con forza.

Questi gli insulti ricevuti dalla moglie di Alvaro Morata: “Tanto a tuo figlio prende un infarto, muoiono ste merde”, “Tuo marito ha il cancro, io tuoi figli pure”, “Non ti azzardare a pubblicare foto di tuo marito altrimenti ti brucio casa”, “Vacca di donna mi vergogno di essere veneta”, “Alessandra Morata bastardo”, si è letto. E lei ha scritto: “Spero che si possano prendere dei provvedimenti”.