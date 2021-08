Che Andrea Zelletta e Natalia Paragoni fossero una coppia solidissima era assodato ormai da tantissimo tempo, ma ancora una volta sono riusciti a stupire i loro fan con un momento meraviglioso. Anzi, è stato in particolare il modello pugliese a rendersi protagonista di un gesto super romantico, che ha ovviamente reso molto felice la sua fidanzata. La quale non è proprio riuscita a contenersi e per la fortissima emozione le sono uscite delle lacrime di felicità. Una sorpresa decisamente andata a buon fine.

Alcune settimane fa ‘Nuovo Tv’ ha scritto sulla coppia: “Le voci si fanno insistenti su Andrea e Natalia. Secondo i ben informati andranno presto all’altare. Sembrano già in luna di miele”. Quindi, secondo il giornalista che ha scritto l’articolo le nozze sarebbero ormai dietro l’angolo e a confermarlo sarebbe il grandissimo feeling riscontrato anche in vacanza. Siamo ormai vicinissimi all’esaudimento di un sogno di tantissimi ammiratori di Andrea e Natalia, che non aspettano altro.

Intanto, Andrea Zelletta ha voglia di tenere sempre più viva la loro relazione sentimentale e ha deciso di sorprendere Natalia. E quest’ultima ha commentato così il gesto favoloso del partner: “Grazie amore mio per la bellissima sorpresa. Eternamente tuo, eternamente mia, eternamente nostri”. E lui ha invece commentato il video nel quale ha mostrato tutto ai follower in questo modo: “Bimba felice, lacrime e risate allo stesso tempo”. Ma vediamo cosa ha architettato l’ex ‘Uomini e Donne’ e ‘GF Vip’.





Dunque, Andrea Zelletta ha innanzitutto bendato Natalia Paragoni per non farle vedere subito cosa avesse preparato per lei. Poi l’ha portata all’interno di un giardino, le ha fatto togliere la benda e le ha mostrato la bellissima cena romantica, organizzata solo per lei. E la ragazza si è commossa. Poi ha postato sui social: “Mi aspettavo tutto tranne una cena intima. Grazie amore mio. Ed ha scelto anche tutto il menu conoscendo i miei gusti”. Una sorpresa riuscita al 100%, che ha unito ancora di più i due.

E sotto il filmato messo online da Natalia, i fan si sono scatenati: “Fate innamorare anche chi non lo è”, “Siete la coppia più bella e innamorata che abbia mai visto”, “Un’anima sola”, “Ancora esistono uomini che fanno tutto questo. Che meraviglia, siete bellissimi”, “Mi sono emozionata per voi”, “Siete la coppia più vera e genuina. Spruzzate amore davvero dappertutto. Siete veramente unici”.