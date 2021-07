La metamorfosi di Andrea Zelletta: “Vi piaccio?”. Mai visto così, tutti ‘stravolti’

Andrea Zelletta, il cambio look è drastico. Tanti i pettegolezzi degli ultimi giorni che hanno riguardato da vicino la vita sentimentale dell’ex gieffino. Crisi di coppia tra Andrea Zelletta e Natalia Paragoni? Stando a quanto mostrato sui social, i due sarebbero partiti verso due differenti mete per le vacanze estive, poi c’ha pensato proprio Natalia a porre chiarezza, e il suo Andrea è apparso nel suo nuovo look.

I fan della coppia non si sono dati pace quando la coppia ha rivelato le foto della vacanza estiva. Due destinazioni diverse per loro. Mentre Natalia Paragoni si trovava a Gardaland, Andrea Zelletta e alcuni ex concorrenti del Grande Fratello Vip si divertivano altrove.

Fortunatamente ha sfatare ogni dubbio sulla crisi di coppia, è stata proprio Natalia Paragoni che, dopo aver salutato Gardaland e le sue attrazioni, è nuovamente volata al fianco del suo fidanzato. La foto di coppia pubblicata su Instagram ha rincuorato tutti i fan, ma Andrea Zelletta è apparso in un look davvero originale mai visto prima.





Da non credere ai propri occhi, eppure per Andrea Zelletta è tempo di mettere a nuovo il look, a cominciare dai capelli. Infatti l’ex gieffino, noto modello e influencer, che è riuscito a trovare l’amore grazie al dating show di Maria De Filippi, vanta oggi un seguito di fan, nel 740 mila, che hanno potuto godere della sua nuova immagine.

Addio al ciuffo che lo ha da sempre caratterizzato. Il nuovo look di Andrea Zelletta lascia senza parole, infatti si è mostrato a tutti in puro stile ‘afro’. Impossibile non restare sorpresi davanti alle immagini che mostrano le treccine su tutta la testa: “Sean Paul chi?”, scrive con ironia per presentare ai fan la nuova acconciatura.