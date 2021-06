La coppia vip in dolce attesa: l’annuncio “con il cuore che scoppia per il nostro bimbo”

Presto genitori. Il lieto annuncio della coppia vip arriva da Instagram, dove lei ha condiviso una foto dolcissima in cui il marito le bacia il pancino. Sotto un lungo messaggio e, inevitabilmente, una valanga di auguri e congratulazioni lasciate dai fan.

“La felicità come l’ho sempre immaginata da piccola è tutta in questa fotografia – scrive lei nella didascalia del post in cui dà a tutti la bella notizia – Quando sei bambina pensi a come sarà questo momento. Te lo disegni nella testa e man mano che cresci prende forma, prende vita fino a quando un bel giorno ti scatti una foto, realizzi che ci sei quasi e finalmente lo vedi. Per me è arrivato questo momento ed è tutto qui da vivere (con qualche anno di ritardo sulla tabella di marcia, con tanti cambi di rotta e tanti tanti tanti incidenti di percorso)”.

Andrea Mainardi, la moglie Anna Tripoli è incinta

“So di essere nel posto dove sognavo di arrivare da bambina, tra le braccia di mio marito e con il cuore che scoppia d’amore per il nostro bimbo”, conclude Anna Tripoli aggiungendo diversi cuoricini azzurri. Emoticon presto interpretate come un indizio più che eloquente: aspetta un maschietto da Andrea Mainardi, lo chef, volto della tv ed ex concorrente del GF Vip.





Secondo figlio in arrivo, dunque, per Andrea Mainardi e primo per Anna Tripoli. Poche ore prima lui si era riunito con Le Donatella e Stefano Sala per una reunion dopo l’esperienza nella terza edizione del Grande Fratello Vip. Poi, dopo pranzo, la moglie Anna ha deciso di rendere pubblica la notizia sulla sua gravidanza. Un sogno che si realizza e un momento che immaginava da bambina, come scrive nel post.

Andrea Mainardi, che fino al 2014 è stato compagno della showgirl Laura Forgia (professoressa dell’Eredità e tentatrice dell’edizione del 2015 di Temptation Island) e poi della conduttrice di Sky Federica Torti, ha già una figlia, Michelle, che lo ha anche sorpreso quando era nella Casa. Per la moglie Anna Tripoli, invece, questa sarà la sua prima esperienza da mamma. E a quanto pare i due diventeranno genitori di un maschietto.