Che fine ha fatto Andrea Giambruno? Dopo lo scandalo dei fuorionda diffusi da Striscia la notizia in cui si lasciava andare ad atteggiamenti goliardici e decisamente poco rispettosi nei confronti delle colleghe, avevamo lasciato l’ormai ex compagno della premier Giorgia Meloni dal parrucchiere. Questa è stata l’ultima “notizia”: il giornalista e conduttore che è stato retrocesso al lavoro dieto le quinte del programma ‘Diario del giorno’ oggi affidato a un altro collega, ha cambiato look. E detto addio al tanto chiacchierato ciuffo.

A pubblicare la foto del ‘nuovo Andrea Giambruno’, con tanto di didascalia “Cambiamenti per il nostro amico”, è stato qualche settimana fa il suo parrucchiere, Gennaro Capasso, direttamente dal suo salone che si trova in zona Eur, a Roma. Un taglio per lui, che ad oggi non ha rilasciato alcuna dichiarazione pubblica in merito alla separazione e allo scandalo dei fuorionda che l’ha travolto. Ha fatto proprio perdere le sue tracce, a dirla tutta.

Andrea Giambruno beccato i paparazzi: le ultime foto

Ma ora i paparazzi del settimanale Chi lo hanno immortalato. Le nuove foto di Andrea Giambruno arrivano da un supermercato di Roma: con lui c’è la figlia Ginevra, nata 7 anni fa dall’amore per la premier. È quindi in versione papà single negli scatti pubblicati dal magazine: si muove tra le corsie con la bimba e spunta i prodotti da acquistare alla lista della spesa che tiene in mano.

E non sembra per nulla infastidito dalla presenza dei fotografi. Anzi, accenna un sorriso ai flash, lasciando intendere che sta provando a ricominciare con serenità e che gli occhi puntati non lo infastidiscono. A confermare questa tesi, come abbiamo raccontato poco sopra, la recente foto scattata e condivisa sui social dal suo parrucchiere di fiducia.

Al supermercato, insieme ad Andrea Giambruno e la figlia Ginevra c’è anche la baby sitter, ma pare che sia lui ad occuparsi in prima persona degli impegni della bimba. Quind ad andare a prenderla a scuola, a portarla alle attività ricreative e sportive del pomeriggio, ad accompagnarla a casa delle amiche mentre la mamma è alle prese con impegni politici e diplomatici.