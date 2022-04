Splendido annuncio da parte del vip, che attraverso la sua compagna e la sorella famosa ha comunicato a tutti la sua imminente paternità. Infatti, l’uomo sta finalmente coronando un grandissimo sogno con la sua partner Carola, con la quale ha iniziato ormai da diversi anni una bellissima relazione sentimentale. E la foto che vi stiamo proponendo è davvero meravigliosa. Si può ammirare il grande pancione e la felicità assoluta della coppia. Lui diventerà papà per la prima volta nella sua vita.

Entrambi i partner si sono immortalati mentre sorridono tantissimo, a testimonianza dell’entusiasmo generato da questa notizia che rappresenta ovviamente una svolta familiare. Lui, che ha 34 anni, ha anche una mamma che è una vera e propria stella del cinema in Italia. Quindi, si allarga ancora una delle famiglie più importanti e discusse della nostra Penisola. La sorella, che spesso e volentieri ha fatto parlare di lei, ha voluto proprio condividere l’immagine in questione sul suo profilo Instagram.





Andrea Fachinetti, il figlio di Ornella Muti diventerà papà

A diventare papà sarà Andrea Fachinetti, l’ultimo figlio dell’attrice Ornella Muti e fratello di Naike Rivelli. La sua compagna Carola ha commentato così il lieto evento: “Un nuovo capitolo della nostra vita”. Al settimo cielo Naike, che ha invece scritto come didascalia: “Zia per la terza volta! Però questa volta sono mio fratello Andrea e Carola a farci questo dono immenso!”. E ha taggato entrambi nel suo post. Un momento sicuramente straordinario per la famiglia di Ornella Muti.

Sotto il post della sorella di Andrea Fachinetti, Ornella Muti ha inserito un cuore, mentre altri fan comuni hanno aggiunto: “Ancora più belli, un abbraccio”, “Pancino del mio cuore”, “Congratulazioni”, “Fantastico, tantissimi auguri a mamma e papà”. E altri: “Tantissimi auguri, che bello”, “Adesso vogliamo sapere se sarà maschio o femmina”, “Auguri di cuore a tutta la famiglia”. Ovviamente sono stati pubblicati unicamente messaggi positivi e ora non si aspetta altro che il parto della compagna di Andrea Fachinetti.

Andrea Fachinetti ha preso parte nel 2015 a ‘Pechino Express’ in compagnia della mamma Ornella Muti. Nato nella capitale Roma il 24 ottobre del 1987, il papà è Federico Fachinetti, ovvero il secondo marito dell’attrice italiana. Grazie alla sua bellezza incantevole, Andrea è stato protagonista in diverse passerelle dell’alta moda per Armani, ma ama moltissimo il cinema e ha anche recitato in diverse pellicole.

“Ma è incinta? Che bello”. La vip al primo sole della Sicilia e gli occhi cadono proprio lì