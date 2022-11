Brutta notizia per i fan di Andrea Di Piero e Elisa Cimbaro, protagonisti de Il Collegio. I due avevano iniziato una relazione sentimentale e niente faceva immaginare che ci potessero essere problemi, ma ora gli ultimi indizi stanno destando preoccupazione. In particolare, è stata la ragazza a rendersi protagonista di alcuni gesti, che non lascerebbero spazio ad interpretazioni. Lui invece sta avendo soddisfazioni almeno a livello lavorativo, infatti sarà uno dei volti della prossima edizione del programma televisivo Pechino Express.

Andrea Di Piero e Elisa Cimbaro de Il Collegio non sarebbero più una coppia. Andrea, dunque, parteciperà alla trasmissione in compagnia di Maria Rosa Petolicchio. Rappresenteranno gli Istruiti. La Petolicchio è anche un ex volto de Il Collegio, essendo stata professoressa. Ma tornando a ciò di cui vi stavamo parlando poc’anzi, Di Piero non ha ancora rotto il silenzio e quindi non c’è stata nessuna conferma, ma Elisa si è lasciata scappare qualcosa di specifico, che ha generato davvero sconcerto nei loro ammiratori.

Leggi anche: “Guardate, c’è il bacio”. Ora è ufficiale: i due volti di Canale 5 sono una coppia





Andrea Di Piero ed Elisa Cimbaro de Il Collegio si sono lasciati

Andrea Di Piero ed Elisa Cimbaro, ex de Il Collegio, avevano cominciato una love story nell’estate 2022, quindi la relazione sentimentale era iniziata da pochi mesi. Adesso però saremmo arrivati alla fine dei giochi, con l’addio che si sarebbe ormai materializzato. Innanzitutto c’è da sottolineare un aspetto molto importante: sui social network, su Instagram entrando nello specifico, lei avrebbe smesso di seguire l’ormai ex fidanzato. Ma Elisa ha anche affermato qualcosa di rilevante, che chiuderebbe di fatto la questione.

Rispondendo ad alcune domande degli utenti, uno di questi le ha chiesto: “Come va con Andrea Di Piero?”. E lei a sorpresa: “Non conosco nessun Piero”. Ovviamente ha utilizzato dell’ironia, ma successivamente ad un’altra internauta ha replicato: “Quello appena iniziato è un periodo difficile, ma lo sfrutterò per migliorare me stessa e dedicarmi a ciò che mi piace”. Quindi, farebbe intuire che qualcosa non stia andando per il verso giusto, anzi Fanpage ne è proprio certo: i due non sarebbero più fidanzati e attualmente sarebbero single.

Andrea Di Piero ha 18 anni e ha un modo di vivere ben preciso: gli piace infatti vestirsi bene con giacca e cravatta e vorrebbe entrare nella politica. Al programma di Rai 2 Il Collegio ha partecipato due anni fa e lì ha avuto un legame con Sofia Cerio. Elisa è nata nel 2007 in provincia di Udine e si è sempre definita una secchiona empatica.