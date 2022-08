Bruttissima notizia per Andrea Bocelli, colpito da un lutto che lo sta devastando. Un dolore davvero difficile da sopportare per il tenore, che ha voluto condividere il suo stato d’animo con i suoi follower. Commovente anche la foto scelta dal grande artista italiano per dire addio a chi gli ha donato una vita piena di gioia. La sua è una lettera che ha emozionato migliaia di persone, le quali stanno cercando in tutti i modi di scrivergli qualcosa per provare a tirargli su il morale, purtroppo ora ridotto ai minimi livelli.

E questo è un anno davvero nefasto per Andrea Bocelli. Un altro lutto si era registrato nel maggio scorso con la scomparsa della mamma Edi Aringhieri a 84 anni. Edi Aringhieri è stata una delle figure più importanti nella vita di Andrea Bocelli. Più volte aveva parlato del figlio e della sua disabilità, anche in interviste pubbliche, nelle quali aveva raccontato la parabola del figlio Andrea. Già in gravidanza, infatti, la signora Edi Aringhieri aveva saputo che suo figlio sarebbe nato cieco. (Leggi anche “Mancherà a tutti”. Grave lutto in famiglia per Andrea Bocelli: l’addio pieno di dolore)





Andrea Bocelli in lutto: morto il suo cane

Una notizia molto negativa ha coinvolto Andrea Bocelli. Un lutto tremendo, che lo ha scosso profondamente. Queste le sue parole riportate su Instagram: “Dopo undici anni di gioia silenziosa, hai lasciato questo mondo pigramente senza lamentarti in una calda giornata estiva. Amante della pace e della quiete (che tanto di rado regnava in casa Bocelli), sei stato per tutti noi un amico saggio, affettuoso, placido, pronto a diffondere la tua serenità e la pace che hai saputo infondere”.

Inoltre, Andrea Bocelli ha commentato ancora: “Hai sempre amato la musica, Chopin. In armonia con il nome che portava valorosamente, mostravi una particolare predilezione per il pianoforte. In effetti, sceglievi regolarmente di sdraiarti e ascoltare (e dormire) esattamente tra il pedale e il piede, partecipando effettivamente alla musica. Questo è per te: eri e rimarrai parte di noi, un saluto, un sorriso, un pensiero carico di gratitudine e di dolci ricordi”, ha chiosato con un messaggio carico di emozione.

A morire è stato dunque il suo adorato cane Chopin, che ha rattristato l’intera famiglia di Andrea Bocelli. E sotto il suo straziante post sono stati tantissimi i suoi fan che hanno riempito il suo profilo Instagram di messaggi di supporto nei confronti del tenore. Che ovviamente avrà apprezzato moltissimo questa vicinanza mostrata in uno dei momenti più difficili della sua vita.

“È successo stanotte”. Terribile risveglio per Andrea Bocelli, la notizia corre veloce