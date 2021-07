Virginia è la più piccola dei suoi figli ma anche lei ormai sta diventando grande. Ed è sempre più bella, un mix perfetto tra la bellissima mamma e il famosissimo papà, come osserva Elle. Che negli ultimi giorni, orgoglioso, ha pubblicato sul suo affollato profilo Instagram (conta oltre un milione e 600mila follower sparsi in tutto il mondo) nuove foto sdi e con la principessa di casa che hanno fatto innamorare tutti.

Stiamo parlando della figlia minore di Andrea Bocelli che oggi ha 9 anni e appare raggiante nei nuovi, dolcissimi scatti realizzati mentre è intenta ad accudire alcuni coniglietti insieme al tenore in quella che sembra una fattoria. Cuori e complimenti a non finire sotto al post che non ha nemmeno bisogno di chissà quale didascalia.

Andrea Bocelli e la figlia Virginia, 9 anni: le nuove foto

Tutti i fan di Andrea Bocelli incantati nel vedere quant’è cresciuta Virginia, che è nata a marzo 2012 dalla moglie Veronica Berti. Adesso la bimba sfoggia un taglio lungo con frangetta castana, ha occhi scuri e vispi e pelle abbronzata. La piccola di casa Bocelli frequenta le scuole elementari ma è anche una grande appassionata di musica e ha già dato prova di essere molto portata.





A dicembre scorso, dunque a soli 8 anni, Virginia Bocelli si è infatti esibita insieme al padre per il concerto di Natale Believe in Christmas, trasmesso in streaming globale dal Teatro Regio di Parma. Insieme hanno intonato Hallelujah in un momento padre-figlia davvero toccante che ha rivelato anche un grade talento e grandi doti della bambina che ha due fratelli maggiori, Amos e Matteo, 26 e 24 anni, nati dal precedente matrimonio di Bocelli con Enrica Cenzatti.

Del resto “vivendo in una casa d’artisti, non solo il babbo, ma anche i fratelli, assorbe musica da quando è nata – le parole di Andrea Bocelli al Corriere della Sera, in una passata intervista – È affascinata dal balletto e frequenta un corso di danza. Da circa tre anni studia pianoforte. Il suo mito, al momento, è Lang Lang. Ne consuma i video come una fan”.