Attore di 84 anni molto famoso al centro del gossip per la presunta fine della sua storia d’amore con il compagno di 50 anni più giovane, anche lui attore. A rivelare la rottura è stato un collega dei due. La fonte ha raccontato alla stampa per filo e per segno tutti i dettagli di come sarebbe finita la relazione e anche i precedenti amorosi dell’attore famosissimo.

Il grande artista ha interpretato nel corso della sua carriera ruoli che lo hanno fatto amare molto dal pubblico. Sia al cinema che in teatro. All’epoca fece notizia anche per il suo coming out. Nel 1988, quando aveva 49 anni, infatti, rese pubblica la sua omosessualità. Episodio che descrisse successivamente come un punto di svolta nella sua vita. “Ho riscoperto me stesso, e tutto intorno a me sembrava migliore. I miei rapporti con la famiglia, con gli amici, con gli sconosciuti, e il mio lavoro sono migliorati perché non mi nascondevo più”.

Amore finito tra Ian McKellen e Oscar Conlon-Morrey

L’amore con il collega più giovane era scoppiato alla fine del 2022, durante una serata a teatro. Quest’ultimo aveva definito il nuovo compagno come “l’amore della sua vita”. Sembra una storia solida, per questo adesso la notizia ha colto tutti di sorpresa. Si parlava anche di un fidanzamento ufficiale. Secondo la fonte anonima però in realtà le cose erano diverse da come apparivano. Non era affatto tutto rosa e fiori.

È finita la storia d’amore tra l’attore inglese Ian McKellen (84 anni), interprete sul grande schermo di iconici personaggi come Gandalf nel Signore degli Anelli, con il collega Oscar Conlon-Morrey, di cinquant’anni più giovane. Secondo la fonte anonima la star del cinema non è mai riuscita ad avere relazioni durature nel corso della sua vita. Insomma, era destino. Altro che amore eterno.

La fonte anonima ha rilasciato alcune dichiarazioni al settimanale inglese Daily Mail. A decidere di mettere fine alla storia sarebbe stato proprio l’attore più grande. “McKellen si infatua facilmente; e poi con la stessa rapidità con cui si è preso dell’altro, chiude le relazioni. Per lui non ha senso continuare questa pantomima quando si trova fuori dalla sua bolla e ritrovarsi altre persone che gli girano intorno nell’East London (zona di residenza di McKellen, ndr)”.

Dall’attore famoso e nemmeno dal suo presunto ex compagno al momento sono arrivate conferme o smentite. Quindi si tratta al momento di una storia di prendere con le pinze anche se alcuni dettagli sembrano provenire proprio da una persona ben informata sulla vita dell’attore.