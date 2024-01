Della sua vita privata sappiamo molto poco, sempre riservato e schifo ha vissuto una vita lontana dai riflettori anche dopo il trionfo all’edizione numero 15 di Amici, il talent show di Maria De Filippi che non smette di sfornare talenti cantanti campion di incassi. Una vittoria, la sua, che fu molto criticata. Secondo una fetta importante del pubblico non era lui, infatti, il migliore di quella edizione. Lui, da parte sua, ce l’ha messa tutta per smentire i detrattori infilando un successo dopo l’altro.

Dopo la vittoria nel talent, 2016, nel febbraio 2017 ha partecipato tra i Campioni al Festival di Sanremo con il singolo Con te, da lui scritto insieme a Giorgia, giungendo in finale e piazzandosi al sesto posto. Il 16 giugno 2017 è stato pubblicato il singolo Turn It Up, prodotto da J-Ax e Fedez e basato su un beat inedito realizzato dai Major Lazer in occasione del contest Tuborg Open.





Amici, l’ex vincitore Sergio Sylvestre presenta il fidanzato

Nel 2020 lo ricorderete tutti per aver attirato le ire di Matteo Salvini per aver cantato l’inno italiano durante la finale di Coppa Italia. In quell’occasione il cantante si giustificò parlando di forte emozione. Un incidente di percorso che non ha interrotto una lunga scia di successi fino agli ultimi singoli datati 2023. Lui è Sergio Sylvestre, il cantante americano noto anche come Big Boy.

La pagina Instagram Amici Extra ha rivelato che il musicista ha una relazione con Roberto de Carolis. La conferma sembra arrivare anche dai diretti interessati, che si sono mostrati insieme e affiatati sui social. Roberto de Carolis, di cui si sa poco o nulla, è un ragazzo fuori dal mondo dello spettacolo. La notizia arriva praticamente in contemporanea con il comingout di Sergio.

Che fino ad oggi ha protetto gelosamente la sua vita privata, senza mai lasciar trapelare nulla sulle sue relazioni amorose. Nato a Los Angeles da madre messicana e padre haitiano, nel 2012 Sylvestre ha visitato il Sud Italia e in particolare il Salento come turista. E dopo il viaggio, ha deciso di trasferirsi a Lecce, diventando il cantante del Samsara Beach, noto locale di Gallipoli.