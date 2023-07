Doppia notizia meravigliosa dalle vip della tv, che hanno ottenuto la laurea lo stesso giorno. A fare l’annuncio sono state le due donne sui rispettivi profili social ufficiali. Una gioia enorme per loro, che hanno festeggiato alla grande uno dei traguardi più importanti della loro vita. Sono stati tantissimi i messaggi ricevuti dalle due, che hanno anche fatto sapere in cosa si sono laureate. Un momento davvero impossibile da dimenticare.

E due mesi prima che queste due vip della tv ottenessero la laurea, c’era stato un figlio di una famosa ad ottenere lo stesso obiettivo. Il figlio fresco di laurea di Carla Bruni è nato nel 2001 dalla sua relazione con il filosofo e scrittore Raphaël Enthoven, al quale la modella e cantante è stata legata per 7 anni, dal 2000 al 2007. Dal marito Nicolas Sarkozy ha invece avuto Giulia, oggi 10 anni. Oltre ad aver portato a termine i suoi studi, il primogenito di Carla Bruni sta anche iniziando a muovere i primi passi nel mondo della moda.

Le due vip della tv hanno ottenuto una laurea

Una delle due vip della tv che ha conquistato la laurea e ha quindi terminato con successo l’università ha esclamato su Instagram: “Dottoressa, a breve saprete e vedrete tutto sul settimanale Chi. Sono tanto felice“. E l’altra ha invece aggiunto, chiarendo in cosa si siano laureate nella giornata dell’11 luglio 2023: “Finalmente dottoressa, 11.07.2023, è stata una giornata lunghissima e presto saprete tutto. #psicologia”. Andiamo a vedere insieme di chi stiamo parlando.

Ad essersi laureate sono state le protagoniste di Avanti un altro di Paolo Bonolis, Claudia Ruggeri e Laura Cremaschi, rispettivamente Miss e regina del web. La laurea è stata presa in Scienze e tecniche psicologiche. Una soddisfazione impossibile da spiegare a parole per i volti della trasmissione di Canale 5, che l’anno prossimo torneranno a mettersi in mostra su Mediaset, infatti le nuove puntate sono programmate per i primi mesi del 2024.

Da segnalare decine e decine di auguri per questa laurea in Scienze e tecniche psicologiche, tra cui sono spiccati i commenti anche dei vip Francesca Brambilla, Desirèe Maldera e Luca Onestini per citare quelli principali.