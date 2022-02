Una notizia meravigliosa per un’ex partecipante del ‘GF’, che ha annunciato sul suo profilo social di aver ricevuto la proposta di matrimonio dal suo compagno. Ovviamente la risposta è stata affermativa e ben presto potranno quindi sposarsi. Emozionante il video pubblicato dalla donna, che ha fatto vedere ai suoi follower tutte le fasi della proposta, con lui in ginocchio a chiederle la mano e a porgerle l’anello e poi entrambi che si scambiano un meraviglioso bacio mentre sono ripresi.

A convolare a nozze è l’ex di Kikò Nalli, Ambra Lombardo, che ha preso parte all’edizione numero 16 del ‘Grande Fratello’. La sua vita è svoltata da quando ha conosciuto Lorenzo, la sua anima gemella. I loro sentimenti sono aumentati a dismisura e adesso hanno raggiunto un traguardo importante. Gioia enorme da parte sia di Ambra Lombardo che dell’uomo, entusiasta di aver chiesto alla sua amata di unirsi per sempre con lui. E la location scelta pare sia stata davvero da sogno.

Lorenzo ha fatto la proposta ad Ambra Lombardo davanti ad una chiesa situata a Miami, negli Stati Uniti d’America. La coppia avrebbe deciso infatti di trascorrere qualche giorno da sogno all’estero e lui ne ha approfittato per questo gesto straordinario. Nella didascalia a corredo del filmato, l’ex di Kikò Nalli ha scritto: “Non serve San Valentino…! #si”. Ovviamente in questo modo ha confermato, se qualcuno avesse avuto qualche dubbio, che lei ha accettato di sposarsi con il suo partner.





Ma chi è dunque il futuro marito di Ambra Lombardo? Lorenzo di cognome fa Cascino e lavora proprio negli Usa. Infatti, è esattamente il responsabile dello sviluppo del business di brand di design di interni, come scritto da ‘Gossip e Tv’, della ‘Visionnaire Home’, localizzata a Los Angeles. Ma ha avuto anche un passato nel mondo del pallone italiano, infatti ha collaborato con la squadra di calcio dello Spezia in veste di supervisor del marketing e della comunicazione. Ha anche conseguito una laurea in Scienze Politiche.

Ambra Lombardo aveva postato delle foto in compagnia di Lorenzo Cascino qualche giorno fa per ufficializzare la relazione e scritto: “Sì che si era capito… Ma…Nuntio vobis gaudium magnum: habemus fidanzatum! Che poi, veramente: Lorenzo è un sant’uomo! Ha la pazienza di Giobbe! Il seggio pontificio glielo daranno ad honorem! Sempre elegante e dimesso, è capace come nessuno di gestire le mie follie (vd. foto)!”.