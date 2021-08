“Ho detto basta al sesso”. La vip della tv spiazza tutti: dietro la sua scelta un motivo preciso

Dichiarazioni davvero bomba quelle proferite dal volto della televisione. Una decisione che ha lasciato tutti senza parole, ma che lei ha spiegato nei minimi dettagli. Non avrà quindi rapporti sessuali almeno fino all’ultimo giorno dell’anno in corso, quindi il 31 dicembre 2021. Durante la sua intervista al settimanale ‘Di Più’ ha infatti annunciato: “Resterò casta fino a Capodanno”. Lei è nota per aver preso parte anche ad un’edizione del ‘Grande Fratello’ e per la sua eccezionale bellezza.

Ha anche avuto in passato una relazione sentimentale con una persona molto conosciuta. Poi è comunque rimasta nel giro del piccolo schermo, prendendo parte ad una trasmissione sportiva in veste di opinionista. Quindi, adesso ha voluto fare una scelta drastica e inattesa e non accetterà inviti a cena oppure corteggiamenti da parte degli uomini. Bisognerà aspettare il 2022, stando alle sue parole, per sperare che possa cambiare idea. Ma andiamo a vedere nei dettagli i motivi di tutto questo.

La giovane ex gieffina, che oggi ha 35 anni, ha spiegato nei minimi dettagli la sua clamorosa decisione riguardante la castità: “Sono stanca per via delle ultime conoscenze, sono stata usata e avvicinata solo perché quella della televisione. Sono stata fidanzata con un ragazzo che non voleva una ragazza altrettanto bella, intelligente e colta al suo fianco. Voleva un ascensore sociale, uno strumento per arrivare alla popolarità. Proprio come i suoi predecessori mi ha detto: ‘Se facessi il Grande Fratello’, ‘Se andassi dalla D’Urso'”.





A decidere di non avere più rapporti sessuali è stata Ambra Lombardo, l’ex di Kikò Nalli. Ambra Lombardo ha proseguito così nel suo discorso: “Non voglio che qualcuno ancora si vanti di avermi conquistato esponendomi come un trofeo. Non farò altro che aspettare, nella speranza che arrivi il miracolo che merito”. Staremo a vedere se nel frattempo incontrerà nel suo percorso la persona giusta prima dell’arrivo del prossimo anno o se manterrà fede alla sua promessa fino in fondo.

Mesi fa Ambra Lombardo ha fatto sapere di voler chiedere scusa a Barbara D’Urso per la vicenda della diffida: “Ho fatto un gesto forte di cui mi sono pentita subito dopo. Sono stata consigliata male probabilmente. Probabilmente l’ho fatto per paura di conseguenze sul mio lavoro e a scuola. Devo tantissimo alla signora D’Urso e vorrei un giorno avere la possibilità di spiegarle la grande difficoltà che vivevo in questi giorni”.