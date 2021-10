“Non potevo rifiutare…”. Ambra Angiolini, Francesco Renga spiazza e dopo quel gesto rompe il silenzio

Ambra Angiolini sta provando a rialzarsi dopo la fine della relazione con l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri. La frattura tra i due è a dir poco insanabile, e secondo le indiscrezioni Ambra sta già cercando casa insieme alla figlia per non pagare l’affitto all’ex. Alla base della rottura i tradimenti di lui: secondo le indiscrezioni lanciate dal settimanale Chi, l’attrice avrebbe trovato le prove nell’auto del suo ormai ex compagno. Sembra anche che Ambra abbia fatto di tutto per recuperare il loro rapporto, ma ad un certo punto il tecnico della Juve se la sarebbe addirittura filata, scomparendo dal radar. “Sparito nel nulla” – si legge sulle pagine del magazine.

Una faccenda abbastanza delicata anche perché Ambra Angiolini e sua figlia Jolanda si stavano trasferendo da Brescia a Milano in quello che avrebbe dovuto essere il nido d’amore della coppia. E invece l’attrice dovrà trovare una nuova casa anche perché pare che il tecnico bianconero le abbia chiesto di pagare l’affitto (la casa è di sua proprietà).

L’attrice si sta facendo forza anche grazie alla presenza della figlia Jolanda (nata dalla relazione con il cantante Francesco Renga). Nell’ora più buia, nel suo “giorno zero”, Ambra Angiolini ha ricevuto il sostegno e il supporto di Jolanda, che non è mai venuto meno e che anzi ha fatto la differenza. La ragazza si sta dimostrando anche più matura rispetto all’età che ha.





“Alla fine mi ha convinta Jolanda Renga… un ‘per sempre’ che non si poteva rifiutare”. Mamma e figlia hanno scelto di tatuarsi un magnifico fiore, la bocca di leone. Nel linguaggio dei fiori, oltretutto, ha un significato molto speciale: secondo la tradizione, è uno dei fiori del capriccio, perché le ragazze lo indossavano tra i capelli per rifiutare i corteggiatori che non desideravano affatto.

E come ha reagito Francesco Renga al tatuaggio? L’ex marito di Ambra Angiolini in questo periodo se ne sta in disparte, sta cercando di non entrare nei problemi dell’attrice, ma allo stesso tempo le sta dimostrando affetto e vicinanza. “Vabbè”, ha scritto il cantante sotto la foto di Ambra: a corredo, ha inserito anche una faccina disperata. Una reazione che dimostra il sostegno di Francesco Renga alla sua ex moglie con cui è rimasto in buoni rapporti.