Ambra pubblica questa foto e si scatena il caos: insulti e critiche

Ambra Angiolini, la critica arriva sui social. Giornata all’insegna dei festeggiamenti, Ambra Angiolini non poteva mancare al lieto evento che ha toccato da vicino due amiche della conduttrice e attrice. Proferiscono il fatidico ‘si’ Doris e Stefania, unite civilmente a Roma.

Ambra Angiolini non era presente come semplice invitata, ma come testimone di nozze. Ovviamente su Instagram, non potevano mancare le foto di una giornata all’insegna dell’amore e infatti proprio sul profilo social di Ambra Angiolini, non hanno tardato ad arrivare le foto con didascalia a corredo.

“La parola amore-e finisce con una congiunzione”, per poi aggiungere: “La vostra è anche la mia famiglia”. Poi la foto del figlio della coppia, Leone, che non poteva che essere presentato da Ambra così: “Questo è mio nipote Leone. Il figlio dell’amore incredibile tra mamma Stefy e mumma Doris. Grazie per avermi fatto stare ‘a cavacecio sull’arcobaleno'”.





Ma il post è comunque andato incontro a qualche critica. Infatti da parte di qualche utente è stato sottolineato: “I bambini non devono essere coinvolti” e ancora: “Dov’è il papà di quel bel bambino?”, in aggiunta a chi ha scritto: “Che due persone si possono amare mi sta bene ma non capisco perché non accettino il fatto che per natura non possono avere dei figli”. E poi qualcuno aggiunge: ““Ora puoi andare a fare in c***”.

Insomma, tutto questo polverone non poteva che portare Ambra Angiolini a fornire la sua pronta risposta, appresa su Gossip Today: “Ma sto nome è il tuo o lo usi solo per rompere le palle agli altri?”. La risposta, però, è andata incontro a un’ulteriore replica da parte di qualcuno: “A due donne o due uomini mancherà sempre qualcosa rispetto ad un uomo e una donna. Non sto parlando di amore, sto parlando di crescita psicologica di un bambino/a”. Anche in questo caso, Ambra Angiolini non ha potuto fare altro che esprimere il proprio punto di vista: “Conosco bambini psicologicamente distrutti anche da ‘mamma e papà'”.