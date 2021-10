Ha tenuto banco in questi ultimi giorni la separazione tra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri. A porre fine alla storia è stata l’attrice e il motivo sarebbe un tradimento da parte dell’allenatore della Juventus. La rottura, avvenuta dopo quattro anni insieme, ha fatto molto rumore. In più, ad alimentare il polverone, c’è stato anche un servizio di Striscia la Notizia che ha consegnato il Tapiro d’oro ad Ambra.

Un gesto che molti hanno ritenuto offensivo sul quale perfino gli avvocati dell’attrice hanno posto la loro attenzione per eventuali azioni legali. Ambra, intanto, Ambra Angiolini ha ringraziato quanti hanno dimostrato affetto e vicinanza in un momento tanto delicato. E ai microfoni di Radio Capital ha parlato anche del suo “giorno zero”, un punto di ripartenza necessario per riprendere i ritmi della vita dopo una grande delusione.

La domanda ora è: chi è la donna con la quale Massimiliano Allegri ha tradito Ambra Angiolini. A ricostruire l’intera vicenda ci ha pensato il settimanale Oggi. A quanto pare all’interno dell’ambiente della Juventus ci sono diverse persone che conoscono come sono realmente andate le cose tra il tecnico bianconero e la showgirl. Ambra avrebbe gridato al tradimento dopo aver trovato delle prove nella macchina di Massimiliano.





Una delle fonti ascoltate da Oggi ha fatto sapere che l’oggetto misterioso è un capello biondo, lungo e liscio. Da questo particolare è partita la ricostruzione di Ambra che ritiene di essere stata tradita. In realtà altri frequentatori della Continassa hanno smentito questa ipotesi. Tra l’altro diversi giocatori della Juve hanno i capelli lunghi, uno ad esempio è Rabiot, e Allegri avrebbe potuto dare un passaggio a uno di loro. Comunque la fonte dice che avrà avuto qualche flirt con una donna. Anche se a lui Allegri ha confessato di “essere single”.

Nel frattempo si moltiplicano le voci su Massimiliano Allegri, da sempre considerato un “farfallone”. Negli ultimi tempi il tecnico sembrava essersi calmato, proprio al fianco di Ambra. Ora questo nuovo capitolo. E c’è chi è convinto che per sapere cosa sia successo davvero bisognerebbe indagare nell’ambiente Juventus. Lo stesso, guarda caso, che fu teatro della fine della relazione tra Alena Seredova e Gigi Buffon. Mentre il secondo si innamorò di Ilaria D’Amico, Alena conobbe Alessandro Nasi, cugino degli Elkann.