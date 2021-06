“In questo schifo…”. Ambra Angiolini, la furia per quello che è successo: “Io riprendo tutto, si sappia”

Ambra Angiolini è una delle più amate e apprezzate attrici italiane. Il suo esordio è stato agli inizi degli anni ’90 nel programma Non è la Rai con Gianni Boncompagni. Ha fatto coppia per tanti anni con il cantante Francesco Renga: dalla loro relazione sono nati due figli, Jolanda e Leonardo. Nonostante la separazione nel 2015, il loro è un legame che va oltre la fine di una relazione. Ambra Angiolini e Francesco Renga si incontrano, per la prima volta, a Sanremo. Da quel momento, i due iniziano a frequentarsi prima da amici. Da quell’amicizia l’attrice e il cantante decidono di provare a costruire qualcosa di più.

Ad oggi Ambra Angiolini e Francesco Renga sono entrambi sentimentalmente legati con altre persone, lei con Massimiliano Allegri e lui con Diana Poloni, ma continuano ad essere una vera e propria famiglia. Ambra sfrutta spesso i social per comunicare con i suoi fan: spesso condivide foto e post sia della sua vita pubblica che di quella privata. E lo ha fatto anche in occasione di una disavventura di cui è stata protagonista.

Ha sfruttato la sua pagina Instagram, che possiede oltre 820mila follower, per denunciare l’inefficienza di Trenitalia. Ha parlato della sua disavventura che ha coinvolto anche altri passeggeri attraverso una diretta social direttamente del treno Frecciarossa 9648, che da Roma Termini avrebbe dovuto portarla a Milano. Invece, a pochi minuti dalla partenza, il convoglio si è guastato per un problema sulla linea, dovuto a cause ancora poco chiare.





“Siamo chiusi qui dentro da tre ore e mezza, non ci fanno aprire i finestrini e manca l’aria. Abbiamo chiamato la polizia, ma nessuno sa dirci niente. Siamo qui in mezzo al nulla” dice l’attrice, ha voluto filmare la situazione che stava vivendo con altri viaggiatori. “Io non ci posso proprio credere: non hanno un piano di emergenza per queste situazioni, è assurdo, ora filmo tutto. Altro che assembramenti: in prima classe si respira un po’, ma in seconda classe li hai visti come stavano messi?”.

In piedi in una zona di passaggio tra un vagone e l’altro in cerca di ossigeno, Ambra Angiolini commenta in tempo reale: “Immaginate se qui ci fosse una donna incinta? Avrebbe già partorito. La situazione è ingestibile, nessuno sa darci indicazioni”. In tanti follower l’hanno seguita: oltre mille persone hanno commentato la sua diretta durante la quale l’attrice ha anche documentato le difficoltà di manovra del treno d’appoggio che dopo ore ha affiancato il Frecciarossa bloccato. “Ora stanno montando una specie di ponte tibetano per farci sbarcare, noi e le nostre valigie”, ha concluso Ambra Angiolini.