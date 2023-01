Splendida notizia per lo sportivo Luca Marin. Ha una nuova fidanzata e ha confermato tutto sui social network, dove ha pubblicato una serie di foto che l’hanno ritratto in compagnia della sua partner. Gioia immensa per lui, che ha anche scritto una dedica straordinaria. A notare per primi il post del giovane è stato The Pipol Gossip. Ormai Federica Pellegrini, che tra l’altro si è unita recentemente in matrimonio con Matteo Giunta, è un lontanissimo ricordo ed è adesso felicemente in dolce compagnia.

Luca Marin ha presentato la sua nuova fidanzata sul suo profilo Instagram, ma anche la sua dolce metà ha postato un’immagine di coppia. Scoperto anche il nome e cognome della bellissima ragazza, che ha rubato il cuore del 36enne. Sono anche apparsi diversi commenti sotto il post di lui, che ovviamente è stato riempito di complimenti e auguri. Andiamo a vedere insieme cosa hanno scritto i follower dell’ex nuotatore italiano e soprattutto che tipo di dettagli ha voluto sottolineare The Pipol Gossip.

Luca Marin ha una nuova fidanzata: chi è

Finalmente abbiamo saputo tutto su Luca Marin e la sua nuova fidanzata. Ecco cosa ha riportato The Pipol Gossip: “Luca Marin, ex fidanzato di Federica Pellegrini, ha presentato sui social la sua nuova ragazza.

Lei si chiama Rachele, è una nuotatrice ed è colei che ha fatto tornare a battere il cuore dell’ex nuotatore e allenatore. Sui social, nella didascalia dove si mostra nei primi scatti con lei, scrive: “Tutto quello di cui ho bisogno sei tu”. Vi piacciono insieme?”. E a quanto pare piacciono davvero a tutti.

Rachele Ceracchi è nata nel 1998 ed è un membro del centro sportivo dei Carabinieri e del circolo canottieri Aniene. Le sue specialità sono i 100 e i 200 stile libero e vorrebbe prendere parte alle Olimpiadi di Parigi, che avranno luogo nel 2024. Queste le reazioni dei follower di Luca Marin alla notizia del suo fidanzamento: “Auguri amori”, “Bellissimi, tantissimi auguri”, “Sono davvero felice di vederti finalmente così felice. Siete tanto belli insieme”, “Buon anno e tanta felicità”, “Evviva, sono felicissima”.

Luca Marin era esperto invece dei 400 misti. Da quasi 4 anni è diventato allenatore della Nuoto Sport Locarno. Il ritiro come nuotatore è avvenuto nel giugno del 2018. Oltre ad aver avuto Federica Pellegrini come fidanzata, in precedenza era stato legato a Laure Manaudou, ex nuotatrice originaria della Francia.