Amber Heard, dopo Johnny Depp spunta il flirt con un famoso attore italiano. C’era anche l’attrice americana al Taormina Film Festival. Si tratta di una delle prime uscite pubbliche dopo la tanto chiacchierata guerra giudiziaria con l’ex marito Johnny Depp. Dopo la sentenza nel primo grado del processo per diffamazione che l’attore aveva vinto, l’attrice ha deciso di interrompere la procedura d’appello ponendo così fine alla lunga battaglia in tribunale.

Amber Heard dovrà sborsare un milione di dollari all’ex marito Johnny Depp che ha già dichiarato che lo donerà in beneficenza. Ora l’attrice si mostra nuovamente dopo un periodo durante il quale aveva evitato le luci della ribalta. E lo fa al Taormina Film Festival dove ha presentato il film In the Fire di Conor Allyin ed è apparsa in splendida forma e in dolce compagnia. Al suo fianco un famoso attore italiano che ne ha tessuto le lodi. Semplici amici o…?

Amber Heard in compagnia dell’attore italiano

Stiamo parando di Luca Calvani. L’attore già in passato aveva rivelato di conoscere Amber Heard e di esserle stato vicino nel difficile periodo del processo contro l’ex marito Johnny Depp: “Pur sentendoci frequentemente – ha dichiarato Calvani – non avevamo avuto modo di vederci. Ma è stata una grande emozione abbracciarla venerdì scorso. Grande la gioia di ritrovare il suo spirito e la sua vitalità inalterati”.

Al momento tra i due pare ci sia soltanto una grande amicizia. Ma chissà… “Subire un assalto mediatico di quella magnitudo – ha detto ancora Luca Calvani riferendosi ad Amber Heard – avrebbe annientato chiunque, ma Amber ha dimostrato un coraggio e una resilienza incredibili. Sono felice che sia venuta a Taormina, riportando il focus dei media sul suo lavoro. Che, tra l’altro, in questo film è meraviglioso”.

Luca Calvani, tra i suoi ultimi film ricordiamo “International”, “Operazione U.N.C.L.E.” e “Il cacio con le pere”, ha elogiato Amber Heard per il suo talento definendola “magica”. Dopo averla vista sul set l’attore afferma che Amber è unica, diversa da tutte le altre: “Amber è tornata e, come avevo detto in quel post poco più di un anno fa, continuerà a brillare e a incantare il pubblico. E io, sornione e orgoglioso, dirò tra me e me ‘Io quella la conosco”.

