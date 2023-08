Amanda Knox è incinta per la seconda volta. La notizia bomba è stata confermata da lei stessa sul social network Instagram, dove ha postato una sua foto in dolce attesa. La quale ha subito creato un vespaio di polemiche a causa dell’atteggiamento avuto e soprattutto di un oggetto che aveva con sé. Ha risposto a diversi commenti dei suoi follower e quindi abbiamo anche scoperto qualche dettaglio in più, ovvero che sia prossima al parto.

Infatti, Amanda Knox ha ammesso di essere incinta di 8 mesi, dunque tra circa 30 giorni sarà nuovamente mamma. Il pancione è davvero enorme e ovviamente ci sono anche stati tantissimi auguri da parte dei seguaci della donna. Una gioia immensa per lei, che dopo anni difficili vissuti in Italia a causa della sua implicazione nel caso dell’omicidio di Meredith Kercher, ha ritrovato la serenità perduta negli Stati Uniti.

Amanda Knox è incinta di 8 mesi: polemiche per la sua foto

Dopo aver mostrato la sua foto, Amanda Knox è stata criticata per la posa scelta. Nell’annunciare di essere incinta ha scritto, in risposta ad una domanda di una fan che le aveva detto: “Post di ritorno al passato o nuova bimba?”, lei ha esclamato: “Nuovo”. Poi un’altra persona le ha chiesto: “È un annuncio silenzioso che hai già avuto il bambino numero 2? Congratulazioni in ogni caso! È un bambino fortunato!”. E c’è stata la sua replica.

La Knox ha quindi rivelato su Instagram: “Nella foto sono incinta di 8 mesi! Ecco perché la mia gonna è tirata su!”. Ma a fare discutere è stata l’immagine postata per fare questo annuncio, infatti si vede la futura mamma bis col naso arricciato e una sorta di sorriso stampato in faccia. Ma soprattutto ha tra le mani una bottiglia vicino al suo pancione. Una decisione che non è stata apprezzata proprio da tutti i suoi follower.

La prima figlia, concepita col marito Christopher Robinson, si chiama Eureka Muse ed è nata l’anno scorso. Amanda fu accusata di aver ucciso la studentessa Meredith Kercher a Perugia nel 2007, insieme a Raffaele Sollecito, suo fidanzato dell’epoca. Nel 2015 sono stati entrambi definitivamente assolti e sono diventate delle persone libere. Lei ha voltato pagina, costruendosi una famiglia.