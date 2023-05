Blanco e i fiori distrutti sul palco di Sanremo, Amadeus in Questura. Si continua a parlare dell’episodio probabilmente più trash dell’ultima edizione della popolare manifestazione canora italiana. Lo ricorderete, era il 7 febbraio quando il giovane cantante presentò il suo nuovo brano e, a causa di un problema tecnico con l’auricolare, si sfogò prendendo a calci le composizioni floreali allestite sul palco dell’Ariston. Fischi, disapprovazione e polemiche hanno seguito questo gesto.

È scoppiato un piccolo grande caso attorno alla devastazione floreale di Blanco. Il cantante il giorno dopo si è scusato per il suo comportamento, ma in pochi – ad eccezione di Selvaggia Lucarelli – hanno preso le sue difese. C’è stato anche chi ha ipotizzato che tutto sia stato organizzato prima. È lo spettacolo, bellezza, tutto fa brodo. Ma la questione è diventata seria: la Procura di Imperia ha aperto un’indagine nei confronti di Blanco, il cui vero nome è Riccardo Fabbriconi. E anche Amadeus è stato coinvolto.

Amadeus in Questura, le immagini fanno il giro del web

Amadeus è stato ascoltato dalla Digos di Milano sul caso di Blanco e i fiori distrutti a Sanremo. Il conduttore è stato chiamato come persona informata sui fatti. Lo ha rivelato il popolare giornale on line: “Dagospia può svelare che nei giorni scorsi alla Digos di Milano è stato avvistato Amadeus. Il conduttore pare sia stato ascoltato proprio sul caso Blanco e il mistero dei fiori. Ovviamente non risulta tra gli indagati ma è stato sentito, in virtù del suo ruolo di direttore artistico e conduttore di Sanremo 2023, come persona informata sui fatti”.

Ora il magazine Chi ha anche pubblicato le foto di Amadeus che arriva in Questura e poi torna a casa dopo la ‘chiacchierata’. Il popolare personaggio tv appare piuttosto teso, come potete vedere voi stessi. Col suo staff il direttore artistico del Festival di Sanremo ha già iniziato a lavorare sulla prossima edizione. Certo che questo strascico giudiziario davvero non ci voleva…

Dopo il clamore mediatico lo stesso Blanco ha dichiarato: “La cosa veramente brutta non è stata quella dei calci alle rose. Ma il fatto che loro – tanti di loro, escluso Amadeus, che è stato buono – hanno giocato su questo incidente che ha fatto una hype incredibile a Sanremo. Hanno pensato di più a buttare m**da su un ragazzo di vent’anni. Però intanto hanno intanto mangiato su questa cosa”.

