Protagonista di tanti e fortunati programmi televisivi Amadeus è uno dei conduttori italiani più popolari. Di lui sappiamo praticamente tutto. Felicemente sposato con Giovanna Civitillo, i due hanno condiviso anche la stessa esperienza professionale nell’ultimo Festival di Sanremo. Un idillio sentimentale e non solo quindi. Tra gli aspetti però meno conosciuti di Amadeus ce n’è uno che colpisce. Il suo carattere, o meglio le sue paure, i suoi timori.

Il successo e l’amore non hanno cancellato alcune fragilità di cui lo stesso conduttore ha parlato. Il 58enne personaggio tv non ha mai nascosto di essere “ansioso, protettivo e ipocondriaco”. Soprattutto quest’ultima caratteristica è stata recentemente affrontata da Amadeus che confessa: “Sono iper ipocondriaco, lo ammetto”. La paura esagerata di essere malato nasce da lontano. E proprio lo stesso vip spiega la natura di questo vero e proprio terrore.

“Tutto parte da lontano – racconta Amadeus – A sette anni venni ricoverato per due mesi in ospedale per una nefrite: fu un momento molto difficile che probabilmente non ho mai superato. Certi traumi ti restano addosso. E oggi le malattie mi terrorizzano”. “Ecco perché – le parole del presentatore – seguo un’alimentazione controllata. Fra mangiare e bere come non ci fosse un domani ed esser costretto ad assumere farmaci per tutta la vita per il colesterolo, preferisco un’alimentazione sana e facendo a meno delle medicine”, dice Ama.





Ma Amadeus non fa a meno solo delle medicine, come spiega la moglie Giovanna Civitillo: “E del sale. E della carne rossa, da più di 15 anni. Immagini che cosa significa portare in tavola pasta insipida a un ragazzino che gioca a calcio… Povero José (il figlio, ndr). Per fortuna ogni tanto io e mio figlio, quando il padre non c’è, ci concediamo delle ‘serate schifezze’. Patatine, salse, chi più ne ha più ne metta” ammette la dolce metà di Amadeus.

È la stessa Giovanna a spiegare come viene affrontata la situazione a casa: “A lui basta un brufolo per pensare male e farne un possibile motivo di ansia. Come si convive in casa? Prendendolo in giro dal mattino alla sera. Scherzandoci sopra. Altrimenti usciremmo pazzi”. “I miei medici lo sanno – conclude Amadeus – quando li chiamo mi devono vedere e dire subito cosa ho. Anzi, quando poi mi sento dire: ‘Ci rivediamo fra un anno per un controllo’, gli rispondo seccato: ‘Ma perché fra un anno? Fra sei mesi sono qui’”.