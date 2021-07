“12 anni di noi”. Amadeus e Giovanna Civitillo, che sorpresa per l’anniversario: la foto mai vista

Amadeus e Giovanna Civitillo si amano alla follia e sono ormai sposati da tantissimi anni. Il 12 luglio non è una data qualunque, infatti ricorre proprio l’anniversario del loro matrimonio. Ed ecco che c’è stata una sorpresa davvero speciale con la pubblicazione di una foto inedita che ha emozionato tutti. Nemmeno a dirlo, i follower hanno preso d’assalto il loro profilo social, che hanno in comune, e li hanno riempiti di auguri e di frasi davvero ad effetto, ricolme di grandissimo amore ed affetto.

Un po’ di tempo fa Amadeus ha parlato di alcuni aspetti intimi e mai rivelati sulla vita di coppia, lontana da occhi indiscreti. Ebbene, come potete immaginare, si sono scoperti anche dei motivi di ‘piccoli scontri’ con la moglie Giovanna. Niente di grave, ovviamente, ma si tratta di qualcosa di molto curioso che in pochi sapevano. Il conduttore spiega: “Abbiamo trovato una tregua”. E si tratta comunque della squadra per la quale tifano, infatti lui è dell’Inter, mentre lei ama alla follia il Napoli.

Il profilo di coppia di Amadeus e Giovanna Civitillo ha proposto ai follower un’immagine inedita dal giorno delle nozze, infatti si vedono i due felicissimi e mentre sono intenti a fare il classico taglio della torta. Questo quanto scritto nella didascalia: “12 anni di noi. #anniversariomatrimonio #12luglio2009 #amaegio”. Dalla loro unione sentimentale è venuto alla luce il figlio José, nato il 19 gennaio del 2009, quindi prima del matrimonio. Il nome del figlio è in onore dell’ex tecnico dell’Inter, José Mourinho.





Sotto la loro bellissima foto, Amadeus e Giovanna Civitillo hanno potuto leggere questi commenti con emozione: “Buon anniversario”, “Tantissimi auguri”, “Buon anniversario ragazzi”, “Congratulazioni”, “Siete una bellissima coppia, tanti auguri”. E poi ancora: “Meravigliosi, felice anniversario a voi”, “Complimenti per la vostra bellezza”. Quindi, il post della coppia famosa ha raggiunto gli obiettivi sperati. I follower sono letteralmente caduti ai loro piedi e sono rimasti entusiasti dell’immagine.

Amadeus ha raccontato recentemente del problema della sua ipocondria: “Tutto parte da lontano. A sette anni venni ricoverato per due mesi in ospedale per una nefrite: fu un momento molto difficile che probabilmente non ho mai superato. Certi traumi ti restano addosso. E oggi le malattie mi terrorizzano. Preferisco un’alimentazione sana e facendo a meno delle medicine”.