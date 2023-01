I suoi fan si sono subiti allarmati, quando hanno visto quelle immagini nelle Instagram stories. Alice Campello ha mostrato dei segni strani sul braccio e sulle mani, che le sono usciti subito dopo aver dato alla luce la quarta figlia Bella con non poche difficoltà. Infatti, a causa del parto, è stata costretta ad essere ricoverata nel reparto di rianimazione per alcune complicazioni che avevano fatto preoccupare suo marito Alvaro Morata nonché migliaia e migliaia di fan che la seguono quotidianamente.

E ora Alice Campello ha fatto vedere a tutti segni strani sul braccio e sulle mani, che hanno una colorazione tra il giallo e l’arancione. Ha voluto girare un video per far vedere a tutti cosa le sta succedendo in quest’ultimo periodo e ha chiesto aiuto ai seguaci, nella speranza di avere qualche delucidazione maggiore. Si è comunque scoperto qualcosa in più, infatti lei stessa ha confessato che ci sarebbe una motivazione dietro l’accaduto. Ma ha chiesto supporto per cercare di risolvere il problema.

Alice Campello, segni strani su braccio e mani: cosa succede

I fan di Alice Campello hanno potuto osservare la comparsa di questi segni decisamente strani sul suo braccio e sulle mani e, anche se ora le sue condizioni di salute sono buoni, a preoccuparla è questo inconveniente estetico ma non solo. Ci sarebbe una causa scatenante questa problematica, che senza ombra di dubbio è nulla in confronto alle complicanze post-parto che l’hanno portata in terapia intensiva. Sta piano piano ritrovando il sorriso, ma qualche conseguenza continua purtroppo ad esserci.

Questo quanto scritto da Alice su Instagram, a corredo delle immagini emblematiche: “A qualcuno è successo di avere allergia ai cerotti che usano all’ospedale? Dove c’era la flebo, quanto ci hanno messo ad andare via?”. E in privato avrà sicuramente ricevuto qualche messaggio, che possa averla aiutata. Ci sarebbe quindi stata un’allergia avuta dalla neo mamma, la quale spera che anche questa problematica possa andare via il prima possibile. Il peggio è alle spalle, ma qualche piccolo imprevisto persiste.

Morata aveva annunciato così la bella notizia, legata all’uscita dalla rianimazione: “Ciao a tutti! Alice è uscita dalla terapia intensiva e sta molto meglio. Adesso si trova nella sua camera e sta recuperando con Bella. Sto cercando di assimilare tutto quello che è successo. Grazie Alice per avermi dato ancora una volta una grandissima lezione”. Sei senza dubbio una lottatrice e un esempio per me”.